Ilyen lett az új magyar szupervonat – mutatjuk!

Tavaly márciusban nagy jelentőségű szerződés írtak alá a hazai vasúti közlekedés szempontjából, hiszen új InterCity-motorvonatokat utoljára pontosan 30 éve szereztek be Magyarországon.

Zöld-sárga-ezüst színű lesz a GYSEV új InterCity-vonata

Fotó: Stadler Rail

A GYSEV 2024 tavaszán jelentette be, hogy 11 darab új Flirt típusú, kifejezetten távolsági közlekedésre szánt InterCity motorvonatot rendel a Stadlertől, amelyeket Szolnokon gyártanak le. Az első szerelvények várhatóan 2027 végén állnak forgalomba, Sopron és Szombathely felől közlekedve Budapestre.

Ráadásul nemcsak itthon, hanem Ausztriában is ezek közlekednek majd. A teljes flotta 2028 elejére áll szolgálatba.

Roppant komfortos lesz az új vonat

A vonatok a legújabb nemzetközi szabványok szerint készülnek, 160 kilométer/órás sebességre képesek, alacsonypadlósak, klimatizáltak és teljes mértékben akadálymentesek. A komfortot tovább növeli az étel-italautomatákkal felszerelt étkezőrész, a korszerű utastájékoztatás, valamint a minden üléshez tartozó USB-C töltő és telefontartó. A szerelvények 1. és 2. osztállyal is rendelkeznek, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is alkalmasak. A vasúti járművek külső megjelenését a GYSEV zöld-sárga arculata és egy elegáns ezüst alapszín határozza meg, míg a belső tér otthonos faárnyalatokat és modern fém-üveg kombinációkat vonultat fel. A vonatok tervezésén a GYSEV, a Stadler és az Innova Design Team közösen dolgozott.

Ilyen elegáns lesz az új InterCity-vonatok utastere

Fotó: Stadler Rail

A szolnoki gyárban összesen 55 kocsiszekrény készül, így hosszú idő után ismét magyar kezek építenek hazai piacra szánt InterCity járműveket. A Stadler világszerte több mint 2750 Flirt szerelvényt gyártott már, Magyarországon jelenleg a GYSEV 20, a MÁV pedig 123 ilyen járművet üzemeltet – az új IC-k azonban minden eddiginél magasabb színvonalat képviselnek.