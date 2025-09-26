Ön tudja, miért kerül teniszlabda a vonóhorogra? Eláruljuk az okát

A vonóhorog megvédésére többféle megoldás is létezik, nem csak teniszlabda, de valamilyen oknál fogva ez terjedt el, amikor a vontatószem kupakja elkeveredik.

Teniszlabda nélkül elrozsdásodhat a vonóhorog

Fotó: Nagy Csaba/Pexels

A vonóhorog gömbjét gyárilag egy védőkupak fedi, amely megakadályozza a zsír lekopását és a fémfelület rozsdásodását. Azonban ezek a kupakok könnyen elvesznek, eltörnek vagy lelopják.

Így sok autós inkább egy félbevágott teniszlabdát húz a horogra, amely ugyan nem gyári megoldás, de megfelelő védelmet nyújt a szennyeződések és a korrózió ellen. Emellett a világos színű labda jól látható, így parkoláskor is hasznos: csökkenti az esélyét, hogy valaki véletlenül nekikoccanjon a horognak – írja a Teol.

Hivatalos papír kell a vonóhorogról

Nem csak a praktikum számít azonban: a vonóhorog felszerelése és állapota a műszaki vizsgán is kiemelt figyelmet kap. Az autó tulajdonosának hivatalos szerelői igazolással kell rendelkeznie a horog beszereléséről, különben akár megbukhat a vizsgán. Ugyanakkor a vizsgadíj nem magasabb, ha az autó rendelkezik vonóhoroggal.

A teniszlabda nem a legjobb megoldás

A hatóságok ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a rosszul rögzített vagy túlságosan kilógó vonóhorog – akár labdával, akár anélkül – balesetveszélyes lehet, és szabálytalanul takarhatja a rendszámtáblát is. Egyes autósok tapasztalata szerint a tolatóradar sem mindig érzékeli a teniszlabdát, így nem mindenki tartja jó megoldásnak.