Finom falat vagy rejtett veszély? – Meglepő tények egy hétköznapi élelmiszerünkről

A legtöbben szeretik a babos ételeket, hiszen laktatóak és ízletesek. A vörösbab különösen népszerű alapanyag, de kevesen tudják, hogy nyersen vagy nem megfelelően elkészítve mérgező lehet.
A vörösbab fitohemagglutinin nevű méreganyagot tartalmaz, amely károsíthatja a vörösvértesteket és súlyos emésztési panaszokat okozhat. A mérgezés tünetei közé tartozik a hányás, hasmenés és az erős hasi fájdalom - írja a ZAOL. Jó hír viszont, hogy a helyes hőkezelés teljesen semlegesíti ezt az anyagot, ezért a bab biztonságosan fogyaszthatóvá válik.

vörösbab
Vörösbab: a finom és tápláló étel, ami nyersen mérgező lehet
Fotó: Unsplash

Hogyan főzzük helyesen a vörösbabot?

A biztonságos elkészítéshez elengedhetetlen a helyes előkészítés és főzés:

  1. Áztatás: a vörösbabot legalább 8 órára áztassuk be tiszta vízbe.
  2. Friss víz használata: az áztatóvizet mindig öntsük le, majd friss vízben főzzük a babot.
  3. Forralás: legalább 10 percig lobogó forró vízben kell főzni, mielőtt takarékra vennénk a lángot.
  4. Megpuhulásig főzni: csak akkor biztonságos a vörösbab, ha teljesen megpuhult.

Fontos tudni, hogy lassú főzőben (70–90 °C) nem szabad vörösbabot készíteni, mert az alacsony hőmérséklet nem bontja le a méreganyagot.

Vörösbab és az egészség

A helyesen elkészített vörösbab rendkívül értékes tápanyagforrás. B1-, B6- és K-vitaminban, folsavban, foszforban, magnéziumban és nátriumban is gazdag. Laktató, fehérjedús ételek készíthetők belőle, amelyek a magyar konyhában és a nemzetközi receptekben is kedveltek.

További babfőzési tippeket az Origo.hu oldalán olvashat. 

 

