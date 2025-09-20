Finom falat vagy rejtett veszély? – Meglepő tények egy hétköznapi élelmiszerünkről

A vörösbab fitohemagglutinin nevű méreganyagot tartalmaz, amely károsíthatja a vörösvértesteket és súlyos emésztési panaszokat okozhat. A mérgezés tünetei közé tartozik a hányás, hasmenés és az erős hasi fájdalom - írja a ZAOL. Jó hír viszont, hogy a helyes hőkezelés teljesen semlegesíti ezt az anyagot, ezért a bab biztonságosan fogyaszthatóvá válik.

Vörösbab: a finom és tápláló étel, ami nyersen mérgező lehet

Fotó: Unsplash

Hogyan főzzük helyesen a vörösbabot?

A biztonságos elkészítéshez elengedhetetlen a helyes előkészítés és főzés:

Áztatás: a vörösbabot legalább 8 órára áztassuk be tiszta vízbe. Friss víz használata: az áztatóvizet mindig öntsük le, majd friss vízben főzzük a babot. Forralás: legalább 10 percig lobogó forró vízben kell főzni, mielőtt takarékra vennénk a lángot. Megpuhulásig főzni: csak akkor biztonságos a vörösbab, ha teljesen megpuhult.

Fontos tudni, hogy lassú főzőben (70–90 °C) nem szabad vörösbabot készíteni, mert az alacsony hőmérséklet nem bontja le a méreganyagot.

Vörösbab és az egészség

A helyesen elkészített vörösbab rendkívül értékes tápanyagforrás. B1-, B6- és K-vitaminban, folsavban, foszforban, magnéziumban és nátriumban is gazdag. Laktató, fehérjedús ételek készíthetők belőle, amelyek a magyar konyhában és a nemzetközi receptekben is kedveltek.

