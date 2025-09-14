Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

eső

Özönvíz Dunaújváros utcáin, kegyetlenül lecsapott a zivatar – fotók, videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hidegfronttal érkezett eső miatt Dunaújváros utcáin hömpölyög a víz. HungaroMet előrejelzése szerint még több zivatar is jöhet, szóval még több vízre kell számítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
esőzivataridőjárás

Özönvízszerű esőzéssel érkezett a hidegfront, a vihar hullámokban érte el Dunaújvárost vasárnap délután. A zivatar miatt az utcákat percek alatt ellepték hömpölygő vízfolyamok, a közlekedés is szinte lehetetlenné vált sok helyen.

Ítéletidő Budapesten: monszunszerű eső zúdult a fővárosra, ítéletidőBudapesten, eső, időjárás, zivatar, 2025.08.30.
A zivatar miatt elöntötte az utcákat a víz
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Fokozódott a zivatar

A vihar intenzitása folyamatosan fokozódott, a Dunaújváros Hírportálra folyamatosan érkeznek az olvasói fotók, melyek szerint több városrészben áll a víz, és sok helyen csak lépésben lehet haladni.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hidegfront mentén erősen felhős, borult idő várható, majd csak késő délutántól kezd nyugat felől szakadozni a felhőzet.

Ez a felhőszakadás nem volt mindennapi. Ilyet, hogy folyamatosan dörög, még én nem hallottam. 32 mm víz fél óra alatt… Az 32 liter/négyzetméter

– írta közösségi oldalán Mezei Zsolt alpolgármester, aki részletesen beszámolt a viharkárokról és a helyszíni intézkedésekről.

További részletek, és a városról készült fotók és videók a Duol.hu oldalon tekinthetők meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!