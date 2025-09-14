Özönvíz Dunaújváros utcáin, kegyetlenül lecsapott a zivatar – fotók, videó

Özönvízszerű esőzéssel érkezett a hidegfront, a vihar hullámokban érte el Dunaújvárost vasárnap délután. A zivatar miatt az utcákat percek alatt ellepték hömpölygő vízfolyamok, a közlekedés is szinte lehetetlenné vált sok helyen.

A zivatar miatt elöntötte az utcákat a víz

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Fokozódott a zivatar

A vihar intenzitása folyamatosan fokozódott, a Dunaújváros Hírportálra folyamatosan érkeznek az olvasói fotók, melyek szerint több városrészben áll a víz, és sok helyen csak lépésben lehet haladni.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hidegfront mentén erősen felhős, borult idő várható, majd csak késő délutántól kezd nyugat felől szakadozni a felhőzet.

Ez a felhőszakadás nem volt mindennapi. Ilyet, hogy folyamatosan dörög, még én nem hallottam. 32 mm víz fél óra alatt… Az 32 liter/négyzetméter

– írta közösségi oldalán Mezei Zsolt alpolgármester, aki részletesen beszámolt a viharkárokról és a helyszíni intézkedésekről.

További részletek, és a városról készült fotók és videók a Duol.hu oldalon tekinthetők meg.