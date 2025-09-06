Mutatjuk, hol szakad le az ég a hétvégén

Délelőtt a Dunántúlon fokozatosan megszűnnek a zivatarok, délutánra pedig szinte az egész országban napos idő ígérkezik. Az égen többnyire csak vékony fátyolfelhők, illetve kisebb gomolyfelhők jelennek meg, de helyenként erőteljesebb felhősödés is előfordulhat – írja a HungaroMet.

Zivatarok szakítják meg a napos, meleg időt a hétvégén

Fotó: HungaroMet Zrt.

Az ország keleti és északkeleti részén viszont továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra.

A szél sokfelé élénk, néhol erős lesz, északnyugaton a nap első felében még viharos lökések is előfordulhatnak.

A nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között alakul, a legmelegebb délkeleten lesz. Estére 15–23 fokig hűl le a levegő.

Az éjszaka nyugodt időt hoz: derült égbolt várható, csapadék sehol sem lesz. Csak elvétve fordulhat elő több felhő. A szél fokozatosan veszít az erejéből, élénk légmozgás inkább csak északkeleten marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.