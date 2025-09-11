Pusztító zivatar: erős szél és eső csap le, drámai fordulat az időjárásban

Csütörtökön még sokfelé eső, majd napos idő váltakozik, de délután a délnyugati térségekben már kitörhetnek az első zivatarok. Az északnyugati szél megerősödik, ami tovább fokozza a borongós hangulatot. A hőmérséklet 23–27 fok között alakul.

Heves zivatar csap le vasárnap: erős széllel és hirtelen lehűléssel érkezik a kora őszi fordulat.

Fotó: Unsplash

Zivatarokkal és erős széllel érkezik a fordulat

Pénteken a ködfoltok megszűnése után gomolyfelhős, mérsékelten meleg idő várható, délután azonban elszórtan zápor tarkítja a napot. A maximum 27 fok körül tetőzik, de már ekkor érezhető lesz a közelgő lehűlés előszelének fenyegetése.

Szombaton eleinte sok napsütés ígérkezik, de délutántól északnyugaton újabb záporok törhetnek ki. Reggel 15, délután 26 fok várható, a légkör azonban egyre feszültebbé válik.

Vasárnapra eléri hazánkat a front: erősen felhős ég alatt szórványos eső, zápor és több helyen heves zivatar csap le. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol viharossá fokozódik, a hőmérséklet pedig drámaian, 21–22 fok köré zuhan vissza. A nyárias napokat kora őszi hangulat váltja fel – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Hétfőn lassan javul a helyzet, a felhőzet csökken, a szél mérséklődik, és 25 fok körüli értékekkel visszatér a kellemesebb idő – de a hétvége zivatarai sok helyen nyomot hagyhatnak.