Nem fog hinni a szemének, földöntúli jelenség tűnt fel Nyíregyháza felett – videó

A Nyíregyháza felett egy ritka és látványos Cumulonimbus incus, vagyis üllős zivatarfelhő formálódott. Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a felfelé törő meleg, nedves levegő hirtelen eléri a légkör felső rétegeit, ahol már nem tud tovább emelkedni. A felhő teteje ekkor szétterül, és jellegzetes üllőformát, gombaformát ölt. Bár első pillantásra ijesztő vagy szokatlan lehet, valójában egy erőteljes zivatarfelhő, amely a távolban kialakult viharhoz köthető – gyakran akkor is jól látszik, ha a helyszínen éppen derült az ég.
Az üllő alakú zivatarfelhő azért különleges, mert akár kilométerekről is feltűnik. A lemenő nap fényében narancsos, rózsaszínes vagy lilás árnyalatokat ölthet, így egyszerre kelt lenyűgöző és kissé félelmetes hatást.
Az ilyen típusú képződmény többnyire heves viharhoz kapcsolódik, amely villámlással, záporral vagy jégesővel is járhat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a megfigyelési helyen derült az ég, és a zivatarfelhő egy távolabbi viharrendszerhez tartozik.