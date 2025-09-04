Nem fog hinni a szemének, földöntúli jelenség tűnt fel Nyíregyháza felett – videó

A Nyíregyháza felett egy ritka és látványos Cumulonimbus incus, vagyis üllős zivatarfelhő formálódott. Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a felfelé törő meleg, nedves levegő hirtelen eléri a légkör felső rétegeit, ahol már nem tud tovább emelkedni. A felhő teteje ekkor szétterül, és jellegzetes üllőformát, gombaformát ölt. Bár első pillantásra ijesztő vagy szokatlan lehet, valójában egy erőteljes zivatarfelhő, amely a távolban kialakult viharhoz köthető – gyakran akkor is jól látszik, ha a helyszínen éppen derült az ég.

Üllő alakú zivatarfelhő, amely akkor keletkezik, amikor a meleg, nedves levegő eléri a légkör felső rétegeit. Képünk illusztráció.

Fotó: Matt Fricker Photography / Facebook

Miért ilyen látványos a zivatarfelhő?

Az üllő alakú zivatarfelhő azért különleges, mert akár kilométerekről is feltűnik. A lemenő nap fényében narancsos, rózsaszínes vagy lilás árnyalatokat ölthet, így egyszerre kelt lenyűgöző és kissé félelmetes hatást.