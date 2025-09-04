Nem fog hinni a szemének, földöntúli jelenség tűnt fel Nyíregyháza felett – videó

Hírlevél

A természet ismét megmutatta különleges arcát. Ezúttal egy ritka zivatarfelhő formálódott ki, amely az égbolt fölé magasodva keltett feltűnést. A jelenség nemcsak látványos, hanem egyúttal a légköri folyamatok erejéről is árulkodik.
A Nyíregyháza felett egy ritka és látványos Cumulonimbus incus, vagyis üllős zivatarfelhő formálódott. Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a felfelé törő meleg, nedves levegő hirtelen eléri a légkör felső rétegeit, ahol már nem tud tovább emelkedni. A felhő teteje ekkor szétterül, és jellegzetes üllőformát, gombaformát ölt. Bár első pillantásra ijesztő vagy szokatlan lehet, valójában egy erőteljes zivatarfelhő, amely a távolban kialakult viharhoz köthető – gyakran akkor is jól látszik, ha a helyszínen éppen derült az ég.

zivatarfelhő
Üllő alakú zivatarfelhő, amely akkor keletkezik, amikor a meleg, nedves levegő eléri a légkör felső rétegeit. Képünk illusztráció.
Fotó: Matt Fricker Photography / Facebook

Miért ilyen látványos a zivatarfelhő?

Az üllő alakú zivatarfelhő azért különleges, mert akár kilométerekről is feltűnik. A lemenő nap fényében narancsos, rózsaszínes vagy lilás árnyalatokat ölthet, így egyszerre kelt lenyűgöző és kissé félelmetes hatást.

Az ilyen típusú képződmény többnyire heves viharhoz kapcsolódik, amely villámlással, záporral vagy jégesővel is járhat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a megfigyelési helyen derült az ég, és a zivatarfelhő egy távolabbi viharrendszerhez tartozik.

