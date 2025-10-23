Hírlevél

Mennyit tud ’56-ról? Tegye próbára magát az 1956-os forradalomról szóló kvízünkkel!

Az 1956-os forradalom ikonikus pillanatai örökre beíródtak a magyar történelembe. Felidézné a lyukas zászló születését, a „véres csütörtök” tragédiáját vagy a Corvin közi harcokat? Kvízünkben visszautazhat az események sodrába, és próbára teheti tudását erről a sorsfordító időszakról.
Hol indultak el az első szervezett megmozdulások, amelyek megalapozták az 1956-os forradalmat?

