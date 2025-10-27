Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Olvasta?

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Valóság ezer darabja

A Trump-menet: Tényleg Ukrajna lesz a kilencedik háború, aminek véget vet?

43 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezt nem érdemes kihagyni!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valóság ezer darabjaDonald TrumpJeszenszky Zsoltháború

A "Valóság ezer darabja” videósorozatunkban Jeszenszky Zsolt ezúttal a nemzetközi hadszíntérre kalauzolja a nézőket; meg egy kicsit – amolyan John Malkovich módra – Donald Trump fejébe is.

Valóság ezer darabja - Jeszenszky Zsolt

Merthogy az amerikai elnök azt állítja: amióta hivatalba lépett, nyolc nemzetközi konfliktusnak vetett véget. Melyek ezek? Tényleg vége lett a háborúknak? És ha igen, tényleg Trumpnak köszönhetően? A videóból minden kiderül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!