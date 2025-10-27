A Trump-menet: Tényleg Ukrajna lesz a kilencedik háború, aminek véget vet?

A "Valóság ezer darabja” videósorozatunkban Jeszenszky Zsolt ezúttal a nemzetközi hadszíntérre kalauzolja a nézőket; meg egy kicsit – amolyan John Malkovich módra – Donald Trump fejébe is.

Valóság ezer darabja - Jeszenszky Zsolt

Merthogy az amerikai elnök azt állítja: amióta hivatalba lépett, nyolc nemzetközi konfliktusnak vetett véget. Melyek ezek? Tényleg vége lett a háborúknak? És ha igen, tényleg Trumpnak köszönhetően? A videóból minden kiderül.