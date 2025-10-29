Kiderült, mire költhető az adó-visszatérítés – a lista meglepő!

Az önkéntes egészségpénztár tagjai akár évi 150 ezer forint adó-visszatérítést is kaphatnak. A rendszer lényege, hogy a befizetett összegek 20 százalékát az állam év végén visszautalja, így a megtakarítás nemcsak biztonságos, hanem kifejezetten jövedelmező is.

Az adó-visszatérítés egészségpénztári számlán keresztül is igényelhető

Fotó: Unsplash

A pénztártagok a feltöltött egyenleget többféle célra használhatják fel:

gyermeknevelésre – például pelenka, babaápolási cikk, tanszer, tankönyv vagy digitális eszköz vásárlására, oktatási kiadásokra – tandíj, kollégium, albérlet finanszírozására, egészségügyi költségekre – magánorvosi ellátás, gyógyszerek, optikai termékek kifizetésére, hiteltörlesztésre

Adó-visszatérítés: apró lépés, nagy megtakarítás

A szakértők szerint az egészségpénztári tagság nemcsak tudatos pénzügyi döntés, hanem családi biztonsági tartalék is. Akár pelenkát, akár gyógyszert vásárolunk, az adó-visszatérítés révén az év végén jelentős összeg ütheti a markunkat.

