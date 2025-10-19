Hírlevél

gyász

Egy nemzedék hangja némult el – meghalt a Nemzet művésze

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Meghalt Ágh István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író és műfordító. Ágh István 87 éves korában hunyt el.
gyászíróköltőhalál

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, parasztcsaládban, eredeti neve Nagy István volt. Az Ágh írói nevet 1958-tól használta, és 1968-ban vette fel hivatalosan – áll a Litera közleményében.

Ágh István
Ágh István 87 éves volt.
Fotó: Litera

Ágh István élete és munkássága

Ágh István a költő Nagy László testvére, tanulmányait Tapolcán és az ELTE-n végezte magyar–könyvtár szakon. Kezdetben könyvtárosként, majd kulturális rovatvezetőként és szerkesztőként dolgozott különböző lapoknál. 

Első verseskötete 1965-ben jelent meg Szabad-e énekelni címmel. 

Több mint húsz verseskötetet publikált, köztük az Összegyűjtött versek és a Rekviem című műveket. Költészetét az elégikus hangvétel, a személyesség és a valóság metafizikai mélysége jellemzi. Szépprózai, esszé-, szociográfiai és gyermekirodalmi műveket is írt. Fordítóként számos közép- és kelet-európai költő műveit ültette magyarra. A Magyar Művészeti Akadémiának 1992-től volt tagja és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük a Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel. 

Költészetét a tárgyiasság és jelképiség, valamint a személyes és közösségi szemlélet harmóniája tette egyedivé. Halálával a magyar líra egyik legnemesebb, legbölcsebb hangja némult el.

 

