Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

meghalt

Ágh Istvánt, a Nemzet Művészét a Kulturális és Innovációs Minisztérium a saját halottjának tekinti

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költőt, írót, műfordítót, a Nemzet Művészét saját halottjának tekinti.
meghalt

Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja életének 88. évében, vasárnap hunyt el.

Budapest, 2025. október 19. Életének 88. évében 2025. október 19-én elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja - tudatta az MMA az MTI-vel. A felvétel Ágh Istvánról 2016. január 17-én készült, miután átvette a Kölcsey-emlékplakettet a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen a szatmárcsekei református templomban.MTI/Balázs Attila
Ágh István, a Nemzet Művésze 87 évesen hunyt el – Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

Ágh István Felsőiszkázon született 1938. március 24-én Nagy István néven, bátyja, Nagy László költő. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd Tapolcán járt gimnáziumba. Budapesten az ELTE BTK magyar–könyvtár szakát végezte el. 1968 és 1970 között a Munka című folyóirat kulturális rovatát vezette. 1975-ben az Új Írás versrovat-vezetője volt. 1985 és 1990 között a Magyar Nemzet szerződtette munkatársnak irodalmi publicisztikára. 1997 óta a Hitel munkatársa volt. A közbeeső időszakokban szellemi szabadfoglalkozású íróként alkotott.

Ágh István sokműfajú író volt

Első verseskönyve 1965-ben jelent meg, összegyűjtött verseit Boldog vérem címmel 1979-ben adták ki, válogatott és új versei (Mivé lettél, 1998) mellett tíz szépprózát, esszét és öt gyermekirodalmi műveket tartalmazó munkája látott napvilágot. Bolgár, cseh, észt, finn, macedón, szerb és szlovén nyelvekről jelentek meg versfordításai. Sokműfajú alkotó, aki minden megnyilatkozásában kifejezi azt, hogy az irodalom értékeket teremt és közvetít a lehetséges olvasók, azaz minden létező és leendő ember számára.

 

Munkáját számos díjjal ismerték el köztük van a József Attila-díj (1969, 1980), az Ady-jutalomdíj (1978), az Életünk-díj (1984), az Artisjus irodalmi díj (1986), a Kortárs-díj (1989, 1992), a Kossuth-díj (1992), a Nagy Imre-emlékplakett (1993), a Magyar Művészetért Alapítvány díja (1995), az Év Könyve-díj (1998), a Tiszatáj-díj (1999), a Déry Tibor-díj (2005) és az Arany János-nagydíj (2007). 

2008-ban a Radnóti Biennálé költészeti fődíját vehette át. 2009-ben Prima-díjat kapott. 

Elnyerte a 2010-es Győri Könyvszalon alkotói díját. A Nemzet Művésze díjat 2014-ben kapta meg a tágabb ezredforduló magyar irodalmának egyik legjelentősebb teljesítményéért, a líra és epika terén létrehozott egyaránt maradandó alkotásaiért.

 2016-ban megkapta a Kölcsey Társaság által alapított Kölcsey-emlékplakettet. 2023-ban a Magyar Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetéssel ismerték el.

Az Origón múlt vasárnap számoltunk be a Nemzet Művészének halálhíréről. 

 

