A lassan ható méreg, amely évente 111 ezer rákos megbetegedésért felelős

Az alkohol sokak életének természetes része: ünnepeken, baráti összejöveteleken, vacsorák mellett is gyakori kísérő. A kutatók azonban egyre határozottabban figyelmeztetnek arra, hogy a mértékletes ivás sem biztonságos - tájékoztat az Egészségkalauz.
A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) szerint az alkohol évente több mint 111 ezer rákos esetért felelős az Európai Unióban.
És ami talán a legmegdöbbentőbb: ezeknek közel 70%-a férfiakat érint.
Hogyan károsítja a szervezetet az alkohol?
Az italokban található etanol lebomlása során acetaldehid keletkezik – ez egy olyan vegyület, amely közvetlenül roncsolja a DNS-t. A károsodott sejtek könnyebben alakulnak át daganatos sejtekké.
Az alkohol továbbá:
- Felborítja a hormonháztartást, különösen nőknél, ami fokozhatja a mellrák kockázatát.
- Gyengíti az immunrendszert, így a szervezet kevésbé tud védekezni.
- Károsítja a bélflórát, ami gyulladásokat indíthat el.
- Fokozza az oxidatív stresszt, ami sejtkárosodást okoz.
Hétféle rák, amely összefügg az alkoholfogyasztással
A kutatók szerint az alkohol az alábbi daganattípusok kialakulásában játszik szerepet:
- Szájüregi rák
- Garatrák
- Gégerák
- Nyelőcsőrák
- Májrák
- Vastagbélrák
- Mellrák
Ezekben az esetekben a kapcsolat egyértelműen kimutatható: minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a kockázat.
Nincs biztonságos mennyiség
Sokan úgy vélik, hogy napi egy pohár bor nem árthat – a legújabb kutatások azonban mást mutatnak.
Még a napi egy-két ital is növeli a daganatos megbetegedések esélyét.
Dr. Béatrice Lauby-Secretan, az IARC kutatója így fogalmazott:
Alapvető fontosságú, hogy az emberek megértsék: az alkoholfogyasztás semmilyen mennyiségben nem kockázatmentes.
Mit tehet az egészségéért?
A jó hír, hogy a szervezet képes regenerálódni, ha időben változtat.
Az alkoholfogyasztás csökkentése vagy elhagyása néhány hónap alatt érezhető javulást hozhat:
- Jobb alvás és koncentráció
- Tisztább bőr, jobb emésztés
- Csökkenő májenzim-értékek
- Kisebb daganatkockázat
A szakértők szerint a kulcs a tudatos döntés: minden kimaradó ital számít.
Európa és a pohár – ideje újragondolni a szokásainkat
Európa a világ egyik legnagyobb alkoholfogyasztó régiója, és Magyarországon is sokan rendszeresen isznak. A „társasági ivás” beépült a kultúrába, de a szakértők szerint itt az ideje másként tekinteni az alkoholra - nem örökségként, hanem kockázati tényezőként.
Az alkohol tehát nemcsak a másnaposság oka, hanem egy lassan ható méreg is, amely hosszú távon komolyan veszélyezteti az egészséget.
A kevesebb itt valóban több – különösen, ha az egészségéről van szó.