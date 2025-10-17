Hírlevél

A lassan ható méreg, amely évente 111 ezer rákos megbetegedésért felelős

Nem csupán ártalmatlan élvezeti szer, hanem a WHO szerint az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Az alkohol évente több mint százezer új daganatos megbetegedés köthető hozzá Európában – és a szám folyamatosan növekszik.
Az alkohol sokak életének természetes része: ünnepeken, baráti összejöveteleken, vacsorák mellett is gyakori kísérő. A kutatók azonban egyre határozottabban figyelmeztetnek arra, hogy a mértékletes ivás sem biztonságos - tájékoztat az Egészségkalauz.

alkohol
Az alkohol lassú méreg, amely hétféle daganat kialakulásában is szerepet játszhat
Fotó: Pexels

A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) szerint az alkohol évente több mint 111 ezer rákos esetért felelős az Európai Unióban.

És ami talán a legmegdöbbentőbb: ezeknek közel 70%-a férfiakat érint.

Hogyan károsítja a szervezetet az alkohol?

Az italokban található etanol lebomlása során acetaldehid keletkezik – ez egy olyan vegyület, amely közvetlenül roncsolja a DNS-t. A károsodott sejtek könnyebben alakulnak át daganatos sejtekké.

Az alkohol továbbá:

  • Felborítja a hormonháztartást, különösen nőknél, ami fokozhatja a mellrák kockázatát.
  • Gyengíti az immunrendszert, így a szervezet kevésbé tud védekezni.
  • Károsítja a bélflórát, ami gyulladásokat indíthat el.
  • Fokozza az oxidatív stresszt, ami sejtkárosodást okoz.

Hétféle rák, amely összefügg az alkoholfogyasztással

A kutatók szerint az alkohol az alábbi daganattípusok kialakulásában játszik szerepet:

  1. Szájüregi rák
  2. Garatrák
  3. Gégerák
  4. Nyelőcsőrák
  5. Májrák
  6. Vastagbélrák
  7. Mellrák

Ezekben az esetekben a kapcsolat egyértelműen kimutatható: minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a kockázat.

Nincs biztonságos mennyiség

Sokan úgy vélik, hogy napi egy pohár bor nem árthat – a legújabb kutatások azonban mást mutatnak.
Még a napi egy-két ital is növeli a daganatos megbetegedések esélyét.

Dr. Béatrice Lauby-Secretan, az IARC kutatója így fogalmazott:

Alapvető fontosságú, hogy az emberek megértsék: az alkoholfogyasztás semmilyen mennyiségben nem kockázatmentes.

Mit tehet az egészségéért?

A jó hír, hogy a szervezet képes regenerálódni, ha időben változtat.
Az alkoholfogyasztás csökkentése vagy elhagyása néhány hónap alatt érezhető javulást hozhat:

  • Jobb alvás és koncentráció
  • Tisztább bőr, jobb emésztés
  • Csökkenő májenzim-értékek
  • Kisebb daganatkockázat

A szakértők szerint a kulcs a tudatos döntés: minden kimaradó ital számít.

Európa és a pohár – ideje újragondolni a szokásainkat

Európa a világ egyik legnagyobb alkoholfogyasztó régiója, és Magyarországon is sokan rendszeresen isznak. A „társasági ivás” beépült a kultúrába, de a szakértők szerint itt az ideje másként tekinteni az alkoholra - nem örökségként, hanem kockázati tényezőként.

Az alkohol tehát nemcsak a másnaposság oka, hanem egy lassan ható méreg is, amely hosszú távon komolyan veszélyezteti az egészséget.

A kevesebb itt valóban több – különösen, ha az egészségéről van szó.

 

