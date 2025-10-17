A lassan ható méreg, amely évente 111 ezer rákos megbetegedésért felelős

Az alkohol sokak életének természetes része: ünnepeken, baráti összejöveteleken, vacsorák mellett is gyakori kísérő. A kutatók azonban egyre határozottabban figyelmeztetnek arra, hogy a mértékletes ivás sem biztonságos - tájékoztat az Egészségkalauz.

Az alkohol lassú méreg, amely hétféle daganat kialakulásában is szerepet játszhat

Fotó: Pexels

A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) szerint az alkohol évente több mint 111 ezer rákos esetért felelős az Európai Unióban.

És ami talán a legmegdöbbentőbb: ezeknek közel 70%-a férfiakat érint.

Hogyan károsítja a szervezetet az alkohol?

Az italokban található etanol lebomlása során acetaldehid keletkezik – ez egy olyan vegyület, amely közvetlenül roncsolja a DNS-t. A károsodott sejtek könnyebben alakulnak át daganatos sejtekké.

Az alkohol továbbá:

Felborítja a hormonháztartást , különösen nőknél, ami fokozhatja a mellrák kockázatát.

Gyengíti az immunrendszert , így a szervezet kevésbé tud védekezni.

Károsítja a bélflórát , ami gyulladásokat indíthat el.

Fokozza az oxidatív stresszt, ami sejtkárosodást okoz.

Hétféle rák, amely összefügg az alkoholfogyasztással

A kutatók szerint az alkohol az alábbi daganattípusok kialakulásában játszik szerepet:

Szájüregi rák Garatrák Gégerák Nyelőcsőrák Májrák Vastagbélrák Mellrák

Ezekben az esetekben a kapcsolat egyértelműen kimutatható: minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a kockázat.

Nincs biztonságos mennyiség

Sokan úgy vélik, hogy napi egy pohár bor nem árthat – a legújabb kutatások azonban mást mutatnak.

Még a napi egy-két ital is növeli a daganatos megbetegedések esélyét.

Dr. Béatrice Lauby-Secretan, az IARC kutatója így fogalmazott:

Alapvető fontosságú, hogy az emberek megértsék: az alkoholfogyasztás semmilyen mennyiségben nem kockázatmentes.

Mit tehet az egészségéért?

A jó hír, hogy a szervezet képes regenerálódni, ha időben változtat.

Az alkoholfogyasztás csökkentése vagy elhagyása néhány hónap alatt érezhető javulást hozhat:

Jobb alvás és koncentráció

Tisztább bőr, jobb emésztés

Csökkenő májenzim-értékek

Kisebb daganatkockázat

A szakértők szerint a kulcs a tudatos döntés: minden kimaradó ital számít.