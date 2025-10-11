Komoly betegségekre utalhat, ha pontosan ebben az időszakban ébred fel

Egy brit magánellátást nyújtó idősgondozó hálózat, az Alderberry Care szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki rendszeresen ugyanabban az időben ébred fel az éjszaka közepén, érdemes orvoshoz fordulnia – írja a Mirror. Az álmatlanság visszatérő mintázata ugyanis arra utalhat, hogy a szervezetben valami nincs rendben, például felborulhatott a hormonháztartás vagy tartós stressz terheli a testet.

Az álmatlanság nagyon kimerítő lehet – Fotó: Unsplash.

Az álmatlanság általában nem véletlen

Az éjszakai felriadás sokak számára ismerős lehet. Ha valaki lefekszik, könnyen elalszik, ám pár óra múlva heves szívdobogással vagy zakatoló gondolatokkal ébred, és hosszú ideig nem tud visszaaludni, az nem véletlen, egy amerikai orvos szerint problémákra utalhat. A szervezet fő stresszhormonja, a kortizol normál esetben alacsony szinten van az éjszaka közepén, hogy az agy mély és pihentető alvási fázisokon mehessen keresztül.

Körülbelül hajnali 2 órakor a legtöbben éppen a mélyalvás szakaszában vannak. Ha azonban a kortizolszint ekkor megemelkedik, ez ébresztő jelet küld az agynak, és az illető felriad – magyarázta Dr. Eric Berg, egészségtudatossággal foglalkozó amerikai orvos.

Ez a hormonális „megugrás” megszakíthatja a mélyalvást, vagy akár teljesen ébren tarthatja az embert.

Az idősebb emberek körében különösen gyakori a hajnali ébredés. Az Alderberry Care gondozói szerint az alvásmegszakítás másnapra kimerültséget, szédülést és bizonytalanságot okoz.

Sokan azt hiszik, hogy ez az öregedés természetes velejárója, de mi soha nem tekintjük normálisnak. Mindig megpróbálunk egyszerű megoldásokat keresni, de ha az ébredések rendszeressé válnak, orvosi vizsgálatot javaslunk– mondta a gondozóhálózat szóvivője.

Az álmatlanság (inszomnia) számos fizikai, pszichés vagy környezeti tényező következménye lehet.

Álmatlanságot okozhat:

túlzott stressz, szorongás vagy depresszió,

koffein, alkohol vagy nikotin fogyasztása,

zaj, hőmérséklet-változás vagy kényelmetlen ágy,

váltott műszakos munka vagy jetlag,

hormonális változások (például a menopauza),

túlműködő pajzsmirigy vagy nyugtalan láb szindróma,

tartós fájdalom, alvási apnoé, vagy akár neurológiai betegségek (pl. Parkinson-kór, Alzheimer-kór).

Ha az álmatlanság hónapok óta tart, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Bizonyos esetekben hormonális kivizsgálás, alváslabor-vizsgálat vagy pszichológiai segítség is szükséges lehet a probléma feltárásához.

