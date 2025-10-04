Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

immunrendszer

Milliókat érint ez a népbetegség, mutatjuk, mit lehet ellene tenni!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az alvászavar ma milliókat érint világszerte. Az alváshiány nemcsak a nappalokat rontja meg, hanem az egészséget is komolyan veszélyezteti. De mit lehet tenni alvászavar ellen, ha az inszomnia és a szorongás már a mindennapokat uralja?
Link másolása
Vágólapra másolva!
immunrendszeralvászavaralváshiány

A modern életmód, a nonstop digitális jelenlét és a felgyorsult világ miatt az alvás minősége romlik, és egyre többen szenvednek alvászavartól. A probléma nem pusztán fáradtságot okoz: tartós egészségkárosodáshoz is vezethet – olvasható a Baon.hu oldalán.

alvás paralízisHárom bevált módszer alvászavar, inszomnia ellen
Három bevált módszer alvászavar, inszomnia ellen
Fotó:  Unsplash

Alvászavar és inszomnia a szorongás ördögi köre

Az alvászavar az egyik legsúlyosabb népbetegség, amelynek egyik leggyakoribb formája az inszomnia. Ilyenkor az elalvás vagy az átalvás válik nehézzé, miközben a szorongás maga is tovább rontja a helyzetet. A kutatások szerint a fiatal generációk közel 40 százaléka rendszeresen tapasztalja, hogy nem tud megfelelően aludni. Az állandó stressz, a rohanó hétköznapok és a túlzott képernyőhasználat miatt az alvás minősége romlik, és beindul az ördögi kör: minél inkább tartunk az ébrenlétől, annál nehezebb lesz pihennünk.

alvás ágy hálószoba telefon mobil bed sleeping
Három bevált módszer alvászavar, inszomnia ellen
Fotó: Elizeu Dias / Unsplash

Az alváshiány azonban nem áll meg a fáradtságnál. Hosszú távon gyengíti az immunrendszert, növeli a szívbetegségek kockázatát, és mentális problémákat, például szorongást vagy depressziót idézhet elő. A szakértők egyértelműen figyelmeztetnek: aki nem figyel oda a pihenésére, komoly árat fizethet.

Három bevált módszer inszomnia ellen

De mit lehet tenni alvászavar ellen? Az orvosok és pszichológusok három fő módszert emelnek ki. 

  1. Az egyik a kognitív viselkedésterápia (CBT-I), amely kifejezetten az inszomnia kezelésére szolgál. 
  2. A második a digitális méregtelenítés: lefekvés előtt legalább egy órával érdemes félretenni a képernyőket. 
  3. A harmadik pedig a relaxációs technikák alkalmazása, mint a meditáció, a légzőgyakorlatok vagy akár mesterséges intelligenciával támogatott nyugtató appok.
Három bevált módszer alvászavar, inszomnia ellen MAY / BSIP (Photo by MAY / BSIP via AFP)
Három bevált módszer alvászavar, inszomnia ellen
Fotó: MAY / BSIP

A szakértők szerint a legfontosabb, hogy tudatosan teremtsük meg a feltételeket a megfelelő pihenés számára. Az alvás nem luxus, hanem az egészség egyik alapköve – ha pedig odafigyelünk rá, elkerülhetjük a súlyos következményeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!