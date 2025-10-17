„Teljesen megbolondultál” – Kocsis Máté reagált Magyar Péter állításaira

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagált Magyar Péter legújabb kijelentésére, miszerint az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozójának ötlete tőle származik. A politikus szerint Magyar ezzel végképp elvesztette a kapcsolatot a valósággal.

Magyar Péter szerint saját érdeme az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?

– írta Kocsis a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

A frakcióvezető szerint abszurd és nevetséges, hogy Magyar Péter saját érdemének próbálja beállítani a világpolitikai folyamatokat. „Téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad” – fogalmazott Kocsis.

Kocsis szerint Magyar nemcsak „kétszínű és hazug”, de „még sosem volt ennyire nevetséges és szánalmas”.