Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Kocsis Máté

„Teljesen megbolondultál” – Kocsis Máté reagált Magyar Péter állításaira

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált Magyar Péter szürreális kijelentésére. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis az ő érdeme az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagált Magyar Péter legújabb kijelentésére, miszerint az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozójának ötlete tőle származik. A politikus szerint Magyar ezzel végképp elvesztette a kapcsolatot a valósággal. 

Magyar Péter szerint saját érdeme az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?

– írta Kocsis a Facebook-oldalán közzétett posztjában. 

A frakcióvezető szerint abszurd és nevetséges, hogy Magyar Péter saját érdemének próbálja beállítani a világpolitikai folyamatokat. „Téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad” – fogalmazott Kocsis. 

Kocsis szerint Magyar nemcsak „kétszínű és hazug”, de „még sosem volt ennyire nevetséges és szánalmas”.  

 

