Villany nélkül marad a vármegye, hosszú áramszünetekre kell készülni

Október végétől komoly karbantartási munkálatokat végez az E.ON, ezért hosszú áramszünetre kell számítaniuk a somogyiaknak a következő hetekben.

Somogy vármegye sok településén lesz áramszünet október végén

Fotó: E.ON

A tervek szerint több mint 160 település marad villanyellátás nélkül. Háborús övezetben, vagy a '70-es, '80-as évek Romániájában nem volt meglepő az ilyesmi, de itt nálunk, az Európai Unió közepén ez merőben szokatlan és ritka.

Mindenesetre – a felkészülésen túl – sok mindent nem tehetnek a fogyasztók. A szolgáltató célja, hogy a hálózat fejlesztésével hosszú távon biztosítsa a megbízható áramellátást, ám ez ideiglenes kellemetlenségekkel jár a lakosság számára – írja a Sonline.

Sok települést érintenek az áramszünetek

Az áramszünetek főként október 20. és 31. között lesznek, de egyes Somogy vármegyei településeken még novemberben is folytatódnak a munkálatok. A kimaradások többnyire reggel 8 és délután 4 óra között történnek, amikor a felnőtt emberek többsége dolgozik. A munkák során például oszlopcseréket, faágak eltávolítását és biztonságtechnikai fejlesztéseket végeznek, hogy csökkentsék a meghibásodások kockázatát.

Áramszünet az őszi szünetben

A karbantartás időzítése nem véletlen: az őszi iskolai szünet idejére esik, amikor a fogyasztás alacsonyabb, így kevesebb fennakadással jár a beavatkozás. Érintett lesz többek között Balatonberény, Kaposvár, Kéthely, Zamárdi és Mosdós is, ahol konkrét utcákban és napokon szünetel majd a szolgáltatás. A pontos időpontokat és helyszíneket az E.ON előzetesen közli. A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek fel a kimaradásokra, különösen az elektromos eszközök – például hűtők és fagyasztók – védelme érdekében.

