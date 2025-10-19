Figyelem! Nem lesz áram rengeteg magyar településen – mutatjuk, hogy hol és mikor

Az áramszünetek leggyakrabban tervezett jellegűek, és céljuk, hogy a villamos hálózat fejlesztése és karbantartása biztonságosan történhessen. Bizonyos munkákat – például a fővezetékek cseréjét vagy nagyobb csomópontok javítását – nem lehet áramszünet nélkül elvégezni, hiszen ez veszélyeztetné a dolgozók biztonságát és a hálózat stabilitását - tájékoztat az E.ON.

Áramszünet: Így történik a hálózat karbantartása

Fotó: Unsplash

Miért van szükség áramszünetre?

Az áramszünet során végzett munkák a hálózat megbízhatóságát és biztonságát szolgálják. Bár sok karbantartási feladatot az áram folyamatos szolgáltatása mellett is el lehet végezni, bizonyos beavatkozásokhoz elengedhetetlen az elektromos vezetékek ideiglenes kikapcsolása.

A szolgáltató minden esetben

legalább 15 nappal előre értesíti az ügyfeleket az áramszünet időpontjáról és várható időtartamáról,

így a lakosság és az intézmények időben fel tudnak készülni az esetleges kényelmetlenségekre.

Fontos, hogy az előzetes tájékoztatásnak köszönhetően mindenki megszervezheti a munkát, az elektronikai eszközök védelmét, és minimalizálhatja a szolgáltatáskimaradásból adódó kellemetlenségeket. A pontos listát ide kattintva találja meg.

