Pusztít az aranyszínű sárgaság, több vármegye is érintett

Felütötte a fejét az aranyszínű sárgaság, a szőlő rettegett betegsége Soltvadkerten is - számolt be a BAON. A flavescence dorée nevű fitoplazmát nem véletlenül tartják a szőlőt fenyegető legnagyobb veszélynek: a betegség gyógyíthatatlan.

Aranyszínű sárgaság Zalában - Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A termés felét veszélyeztetheti az aranyszínű sárgaság

A fertőzés következtében akár 20-50 százalékkal is csökkenhet a terméshozam, a beteg szőlőtőkék száma pedig évente megtízszereződhet. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a betegség az emberre nézve veszélytelen, és a borra sem terjed át. A baj viszont így is nagy, hiszen jelenleg nem létezik ellenszer, és a betegségre fogékony fajták néhány év alatt teljesen kipusztulhatnak.

Az egyetlen megoldás a fertőzés terjedésének megállítása: erre alkalmasak az amerikai szőlőkabóca elleni kezelések.

Különösen fontos szerepet játszik a gazdák ébersége a probléma hatékony kezelésében. A soltvadkerti önkormányzat ezért minden gazdát felszólított, hogy jelöljék meg a gyanús tőkéket, és jelezzék a problémát a hegyközség felé.

A következő aggasztó jelekre kell figyelni: sárguló vagy vörösödő, háromszög alakban göndörödő levelek, elszáradt fürtök, be nem érett hajtások.

A fertőzés nemcsak Bács-Kiskun szőlőseiben, hanem országos szinten is pusztít: összesen 13 hazai vármegyében ütötte már fel a fejét a kór.

Ezek közül Zala és a Balaton környéke a legsúlyosabban érintettek. A Nébih is helyszíni méréseket végzett, valamint országos akcióterv indult a betegség terjedésének megfékezésére. Nagy István agrárminiszter arról számolt be, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) a betegséget okozó amerikai szőlőkabóca ellen összehangolt intézkedésekről egyeztettek.