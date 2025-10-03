Itt vannak a Tisza-kampányt segítő aktmodell privát képei – nézegesse bátran!

Mint ahogyan megírtuk, a Tisza Párt legújabb arca az erotikus fotózásairól ismert Arizona Muse, aki a Tisza Nemzet Hangja kampányát és a párt applikációját népszerűsíti. Bár a promócióban főként családi fotóival jelenik meg, kérdéses, hogy a dollárszázezres értékű fotósorozatok felhasználására hogyan szerzett jogot a párt vagy Magyar Péter.

Most éppen egy volt aktmodell tolja a Tisza Párt szekerét

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Magyar Péter bizalmasa, a pornószínészből politikai szervezővé lett Róka Réka május óta minden országjáró rendezvényén ott van a pártelnök mellett, sőt, Brüsszelbe is elkísérte. Réka jelenleg a tiszás szervezetek országos munkájáért felel, és rendre az első sorban kap helyet a vezetőséggel együtt.

