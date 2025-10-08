Hírlevél

Rendkívüli

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

Az Árva

Egy árva fiú, egy eltűnt apa és egy ország lelke

Október 23-án érkezik a magyar mozikba Nemes Jeles László legújabb filmje, az Árva. A film középpontjában egy fiatal fiú és anyja áll, akik a háború utáni Magyarország árnyékában próbálnak túlélni – de a múlt visszatér, hogy mindent felforgasson. Az Árva mélyen emberi története és lélektani drámája már most a kritikusok kedvence.
Az Árva nem csupán egy háború utáni történet – sokkal inkább egy generációk óta hurcolt trauma lenyomata. A 12 éves Andor édesanyjával él Budapesten 1957-ben, abban a reményben, hogy egyszer hazatér az apja, aki a háborúban tűnt el. Amikor azonban egy idegen férfi megjelenik, és azt állítja, ő az apa, Andor világa darabjaira hullik. A fiú kénytelen szembenézni azzal, hogy amit hitt, amit szeretett – talán sosem volt igaz.

nemesjeleslaszlo - árva - Hungarian movie director Laszlo Nemes Jeles holds the Golden Globe prize after a press conference of the Hungarian crew of the Golden Globe winner movie 'Saul Fia' in Urania National Movie Theater on Januray 14, 2016 in Budapest. The movie was nominated to Oscar prize in the best foreign language movie category. (Photo by FERENC ISZA / AFP)
Nemes Jeles László: Az Árva és a Saul fia című film rendezője (2016.)
Fotó: FERENC ISZA / AFP

A film rendezője, Nemes Jeles László, aki a Saul fia Oscar-díjával már beírta magát a filmtörténelembe, most saját családja múltját dolgozza fel ebben a mélyen személyes, sötét tónusú alkotásban.

Az Árva máris nemzetközi siker – és Oscar-esélyes

Az Árva a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Torontói Filmfesztivál válogatásába is bekerült, 

Magyarország pedig hivatalos Oscar-nevezésként küldi a filmet 2026-ban.

  • Barabás Bojtorján játssza a főszerepet
  • Waskovics Andrea, az anya karakterét alakítva
  • Grégory Gadebois játssza az idegent, aki mindent felforgat Andor életében.

A film különleges hangulatát Erdélyi Mátyás operatőr és Zányi Tamás hangmérnök teremtette meg. A kazán, amelyhez Andor beszél, mintha valóban életre kelne – ezzel adva hangot a fiú belső vívódásainak.

Árva lélek egy árva országban

Nemes Jeles szerint az Árva nemcsak egy gyermek története, hanem egy nemzeté is.

A főhős valójában nem árva – de mindent és mindenkit elveszített. A film erről az elhagyatottságról, a felnövésről és az illúziók elvesztéséről szól

– mondta a rendező.

A film október 23-tól látható a mozikban, és minden esélye megvan arra, hogy az év legnagyobb magyar filmes szenzációja legyen.

 

