Egy árva fiú, egy eltűnt apa és egy ország lelke

Az Árva nem csupán egy háború utáni történet – sokkal inkább egy generációk óta hurcolt trauma lenyomata. A 12 éves Andor édesanyjával él Budapesten 1957-ben, abban a reményben, hogy egyszer hazatér az apja, aki a háborúban tűnt el. Amikor azonban egy idegen férfi megjelenik, és azt állítja, ő az apa, Andor világa darabjaira hullik. A fiú kénytelen szembenézni azzal, hogy amit hitt, amit szeretett – talán sosem volt igaz.

Nemes Jeles László: Az Árva és a Saul fia című film rendezője (2016.)

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A film rendezője, Nemes Jeles László, aki a Saul fia Oscar-díjával már beírta magát a filmtörténelembe, most saját családja múltját dolgozza fel ebben a mélyen személyes, sötét tónusú alkotásban.

Az Árva máris nemzetközi siker – és Oscar-esélyes

Az Árva a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Torontói Filmfesztivál válogatásába is bekerült,

Magyarország pedig hivatalos Oscar-nevezésként küldi a filmet 2026-ban.

Barabás Bojtorján játssza a főszerepet

Waskovics Andrea , az anya karakterét alakítva

Grégory Gadebois játssza az idegent, aki mindent felforgat Andor életében.

A film különleges hangulatát Erdélyi Mátyás operatőr és Zányi Tamás hangmérnök teremtette meg. A kazán, amelyhez Andor beszél, mintha valóban életre kelne – ezzel adva hangot a fiú belső vívódásainak.

Árva lélek egy árva országban

Nemes Jeles szerint az Árva nemcsak egy gyermek története, hanem egy nemzeté is.

A főhős valójában nem árva – de mindent és mindenkit elveszített. A film erről az elhagyatottságról, a felnövésről és az illúziók elvesztéséről szól

– mondta a rendező.

A film október 23-tól látható a mozikban, és minden esélye megvan arra, hogy az év legnagyobb magyar filmes szenzációja legyen.