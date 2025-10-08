Egy árva fiú, egy eltűnt apa és egy ország lelke

Az Árva nem csupán egy háború utáni történet – sokkal inkább egy generációk óta hurcolt trauma lenyomata. A 12 éves Andor édesanyjával él Budapesten 1957-ben, abban a reményben, hogy egyszer hazatér az apja, aki a háborúban tűnt el. Amikor azonban egy idegen férfi megjelenik, és azt állítja, ő az apa, Andor világa darabjaira hullik. A fiú kénytelen szembenézni azzal, hogy amit hitt, amit szeretett – talán sosem volt igaz.
A film rendezője, Nemes Jeles László, aki a Saul fia Oscar-díjával már beírta magát a filmtörténelembe, most saját családja múltját dolgozza fel ebben a mélyen személyes, sötét tónusú alkotásban.
Az Árva a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Torontói Filmfesztivál válogatásába is bekerült,
Magyarország pedig hivatalos Oscar-nevezésként küldi a filmet 2026-ban.
A film különleges hangulatát Erdélyi Mátyás operatőr és Zányi Tamás hangmérnök teremtette meg. A kazán, amelyhez Andor beszél, mintha valóban életre kelne – ezzel adva hangot a fiú belső vívódásainak.
Nemes Jeles szerint az Árva nemcsak egy gyermek története, hanem egy nemzeté is.
A főhős valójában nem árva – de mindent és mindenkit elveszített. A film erről az elhagyatottságról, a felnövésről és az illúziók elvesztéséről szól
– mondta a rendező.
A film október 23-tól látható a mozikban, és minden esélye megvan arra, hogy az év legnagyobb magyar filmes szenzációja legyen.