Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

Nem árt tudni, hogy a nappali menetfények nappal növelik a jármű láthatóságát, de rossz időben és sötétben nem helyettesítik a tompított fényszórót. A KRESZ előírásai szerint ezekben az esetekben kötelező az autó megfelelő világításának a használata, ennek elmulasztása pedig pénzbírságot vonhat maga után.
A nappali menetfények használata egyre elterjedtebb az autósok körében – főleg az új gépkocsival rendelkezőknél –, hiszen ezek a fényforrások növelik az autó láthatóságát nappali, jó látási viszonyok között.

Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat Romániában (illusztráció), autó
Havazáskor azonnal kapcsoljuk fel a fényszórót az autón
Fotó: Lisa from Pexels

Ugyanakkor sokan nem ismerik pontosan a vonatkozó szabályokat, és előfordul, hogy rossz időben vagy szürkületkor kizárólag a nappali menetfényt használják, ami nem elegendő, és akár súlyos bírságot is vonhat maga után. 

A nappali menetfények célja, hogy a gépjárművek könnyebben észrevehetők legyenek nappal, azonban nem világítják meg az utat, ezért nem helyettesítik a tompított fényszórót. A KRESZ előírásai szerint sötétedéskor, illetve korlátozott látási viszonyok, például köd, eső vagy hó esetén kötelező a tompított fényszóró használata, amely mind előre, mind hátrafelé biztosítja a jármű láthatóságát – írja a Zaol.

Világítási szabályok autósoknak

Sajnos sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak nappali menetfényt használnak ilyen körülmények között, vagy egyáltalán nem kapcsolják be a világítást, amivel nemcsak balesetveszélyt okoznak, hanem komoly pénzbírságot is kockáztatnak. A hatóságok is egyre szigorúbban ellenőrzik a világítási szabályok betartását, hiszen a megfelelő világítás alapvető a közlekedésbiztonság szempontjából.

Az életünk múlhat azon, hogy látszódunk

Ezért érdemes mindig ellenőrizni a lámpák működését, és időben bekapcsolni a tompított fényszórót, különösen akkor, ha a látási viszonyok romlanak. Ha autójában automatikus világítás működik, ne kapcsolja ki, hiszen az a legbiztonságosabb megoldás. Összességében a szabályok betartása nemcsak a büntetésektől ment meg, hanem jelentősen hozzájárul a biztonságos közlekedéshez is, s akár az életünk is múlhat ezen.

 

