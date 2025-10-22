Figyelem! Ezért az őszi tevékenységért súlyos bűntetést kaphat

Az avarégetés szabályai: 2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Korábban az önkormányzatok saját rendeletben szabályozhatták a nyílttéri égetést, ám ezt a lehetőséget a törvény megszüntette – írja a DELMAGYAR.
Ennek értelmében:
- az avarégetés tilos az ország teljes területén,
- kivételt csak külön engedéllyel rendelkező ipari vagy mezőgazdasági tevékenység képezhet,
- zöldhulladékot kizárólag komposztálni szabad, nem égetni.
A katasztrófavédelem szerint az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.
Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni
A tilalom megszegése több tízezer forintos pénzbírságot vonhat maga után! A hatóság hangsúlyozza, hogy nem a büntetés a cél, hanem a megelőzés és az emberéletek védelme.
Mit tehetünk az avarégetés helyett?
A környezetbarát megoldások nemcsak biztonságosabbak, hanem hasznosak is a talaj számára. Az avarégetés helyett javasolt:
- komposztálni a leveleket és növényi hulladékot,
- zöldhulladék-gyűjtő zsákban elszállíttatni a helyi közszolgáltatóval,
- mulcsozással a lehullott leveleket a talaj tápanyag-utánpótlására felhasználni.
A komposztálás nemcsak a környezetet kíméli, hanem a kert termékenységét is növeli.
Fontos tudnivalók a biztonságos tűzgyújtásról
Bár az avarégetés tilos, a kerti sütés és bográcsozás továbbra is megengedett – kellő körültekintéssel. A katasztrófavédelem az alábbi szabályokra hívja fel a figyelmet:
- csak saját kertben, felügyelet mellett szabad tüzet gyújtani
- legyen kéznél víz vagy homok az oltáshoz
- szeles időben ne gyújtson tüzet
- soha ne hagyja magára az égő lángot
Ha bárhol tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót – a gyors bejelentés életeket és anyagi javakat menthet.
Ha tovább tájékozódna a témában, az Origo.hu felületén megteheti!
A tűzgyújtási tilalom idején mindenféle nyílt láng használata tilos, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Ez a szabály vonatkozik: erdőkre és természetvédelmi területekre, nyaralóövezetekre, vízpartokra és üdülőhelyekre, valamint az erdők 200 méteres körzetére is.