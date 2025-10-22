Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

zöldhulladék

Figyelem! Ezért az őszi tevékenységért súlyos bűntetést kaphat

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy beköszönt az ősz, és a kertekben vastagon hullanak a levelek, sokan még mindig a tűz gyújtását választanák a gyors megoldásként. Az avarégetés azonban ma már szigorúan szabályozott, és az ország legtöbb településén egyenesen tilos. A hatóságok évről évre figyelmeztetnek: a látszólag ártalmatlan kerti tűz is pillanatok alatt katasztrófához vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zöldhulladéktűztűzgyújtási tilalomkomposzt

Az avarégetés szabályai: 2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Korábban az önkormányzatok saját rendeletben szabályozhatták a nyílttéri égetést, ám ezt a lehetőséget a törvény megszüntette – írja a DELMAGYAR.

avarégetés, tűzgyújtás
Avarégetés és tűzgyújtási tilalom – mit szabad, és mit nem az őszi időszakban?
Fotó: Pexels

Ennek értelmében:

  • az avarégetés tilos az ország teljes területén,
  • kivételt csak külön engedéllyel rendelkező ipari vagy mezőgazdasági tevékenység képezhet,
  • zöldhulladékot kizárólag komposztálni szabad, nem égetni.

A katasztrófavédelem szerint az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.

Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni

A tűzgyújtási tilalom idején mindenféle nyílt láng használata tilos, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Ez a szabály vonatkozik: erdőkre és természetvédelmi területekre, nyaralóövezetekre, vízpartokra és üdülőhelyekre, valamint az erdők 200 méteres körzetére is.

A tilalom megszegése több tízezer forintos pénzbírságot vonhat maga után! A hatóság hangsúlyozza, hogy nem a büntetés a cél, hanem a megelőzés és az emberéletek védelme.

Mit tehetünk az avarégetés helyett?

A környezetbarát megoldások nemcsak biztonságosabbak, hanem hasznosak is a talaj számára. Az avarégetés helyett javasolt:

  • komposztálni a leveleket és növényi hulladékot,
  • zöldhulladék-gyűjtő zsákban elszállíttatni a helyi közszolgáltatóval,
  • mulcsozással a lehullott leveleket a talaj tápanyag-utánpótlására felhasználni.

A komposztálás nemcsak a környezetet kíméli, hanem a kert termékenységét is növeli.

Fontos tudnivalók a biztonságos tűzgyújtásról

Bár az avarégetés tilos, a kerti sütés és bográcsozás továbbra is megengedett – kellő körültekintéssel. A katasztrófavédelem az alábbi szabályokra hívja fel a figyelmet:

  • csak saját kertben, felügyelet mellett szabad tüzet gyújtani
  • legyen kéznél víz vagy homok az oltáshoz
  • szeles időben ne gyújtson tüzet
  • soha ne hagyja magára az égő lángot

Ha bárhol tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót – a gyors bejelentés életeket és anyagi javakat menthet.

Ha tovább tájékozódna a témában, az Origo.hu felületén megteheti!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!