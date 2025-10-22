Figyelem! Ezért az őszi tevékenységért súlyos bűntetést kaphat

Az avarégetés szabályai: 2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Korábban az önkormányzatok saját rendeletben szabályozhatták a nyílttéri égetést, ám ezt a lehetőséget a törvény megszüntette – írja a DELMAGYAR.

Avarégetés és tűzgyújtási tilalom – mit szabad, és mit nem az őszi időszakban?

Ennek értelmében:

az avarégetés tilos az ország teljes területén,

kivételt csak külön engedéllyel rendelkező ipari vagy mezőgazdasági tevékenység képezhet,

zöldhulladékot kizárólag komposztálni szabad, nem égetni.

A katasztrófavédelem szerint az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.

Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni

A tilalom megszegése több tízezer forintos pénzbírságot vonhat maga után! A hatóság hangsúlyozza, hogy nem a büntetés a cél, hanem a megelőzés és az emberéletek védelme.

Mit tehetünk az avarégetés helyett?

A környezetbarát megoldások nemcsak biztonságosabbak, hanem hasznosak is a talaj számára. Az avarégetés helyett javasolt:

komposztálni a leveleket és növényi hulladékot,

zöldhulladék-gyűjtő zsákban elszállíttatni a helyi közszolgáltatóval,

mulcsozással a lehullott leveleket a talaj tápanyag-utánpótlására felhasználni.

A komposztálás nemcsak a környezetet kíméli, hanem a kert termékenységét is növeli.

Fontos tudnivalók a biztonságos tűzgyújtásról

Bár az avarégetés tilos, a kerti sütés és bográcsozás továbbra is megengedett – kellő körültekintéssel. A katasztrófavédelem az alábbi szabályokra hívja fel a figyelmet:

csak saját kertben , felügyelet mellett szabad tüzet gyújtani

legyen kéznél víz vagy homok az oltáshoz

szeles időben ne gyújtson tüzet

soha ne hagyja magára az égő lángot

Ha bárhol tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót – a gyors bejelentés életeket és anyagi javakat menthet.

