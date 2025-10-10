Fokozódik a veszély: agresszív rovar fenyegeti a méhészeket

Az ázsiai lódarázs egyre nagyobb figyelmet kap Európa-szerte és Magyarországon egyaránt. A rendkívül agresszív faj komoly veszélyt jelent a méhészetekre és a természetes beporzókra, és bár Magyarországon egyelőre ritkán fordul elő, a szomszédos országokban már nagyobb példányszámban megjelent, így a hazai méhészeknek is fel kell készülniük a védekezésre – írja a TEOL.

Az ázsiai lódarázs rendkívül invazív rovar -Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Ázsiai lódarázs – veszélyes, agresszív és nehezen észrevehető

Ez a rovarfajta leginkább abban tér el az európai fajtától, hogy ha veszélyt érez, az egész kolónia támadásba lendülhet – ez akár több tízezer egyedet is jelenthet.

A fák lombjai között, általában 10–15 méter magasan építi fészkét, így felkutatása különösen nehéz feladat. A gyorsan röpképessé váló új generáció tovább fokozza a terjedést, ami komoly kihívást jelent a védekezésben.

Az ázsiai lódarazsat sokszor összetévesztik az európai rovarfajjal, emiatt több téves riasztás is érkezik, ami szintén nehezíti a védekezést. A két fajta megkülönböztetését segítheti a színbeli különbség: az ázsiai darás potroha jellegzetes narancssárga.

Magyarországi megjelenését követően az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2024-től országos monitoring rendszert indított, csapdákat helyez ki több megyében, és önkéntes méhészek bevonásával figyeli a rovar mozgását.

Bár az ázsiai lódarázs agresszív, a szakértők szerint mégsem valószínű, hogy Európában akkora terjedést érne el, mint amitől eredetileg tartottak, és az okozott kár is mérsékeltebb lehet. Mindezek ellenére a folyamatos figyelem és a gyors felismerés kulcsfontosságú, hogy a méhészetek és a természetes beporzók megfelelően védettek legyenek a potenciális veszéllyel szemben.