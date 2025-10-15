A méhészek régóta félnek ettől az agresszív fajtól, most kiderült, hogy az emberre is veszélyes

Egyre komolyabb fenyegetést jelent az ázsiai lódarázs, amely már Magyarországon is felbukkant. Az invazív, agresszív faj nemcsak a méhekre a és mezőgazdaságra, hanem az emberre nézve is veszélyes. Bár hazánkban egyelőre sikerült megakadályozni a tartós megtelepedését, a szakértők szerint a védekezés csak a lakosság bevonásával lehet hatékony – számol be a ZAOL.

Az ázsiai lódarázs jóval veszélyesebb az Európában őshonos fajnál - Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Ázsiai lódarázs: veszélyes jövevény a kontinensen

Az ázsiai lódarázs a Távol-Keletről származik és 2004-ben jelent meg először Európában, Franciaországban – valószínűleg egy virágcserép-szállítmánnyal érkeztek az első példányok. Azóta rohamosan terjed a kontinensen, és nálunk őshonos rokonával ellentétben egyáltalán nem békés. Az ázsiai lódarázs ugyanis rendkívül agresszív, különösen, amikor a fészkét védi: ha megzavarják, akár több száz egyed is támadhat egyszerre.

Ezek a darazsak azonban nem csak szúrnak, hanem mérget is képesek spriccelni, akár húsz centiméteres távolságból is, ami a szembe jutva súlyos károsodást okozhat.

Egy-egy fészekben akár háromszor annyi egyed is élhet, mint az európai rokonoknál, ami tovább fokozza a veszélyt.

A méheket, a termést és az embert is fenyegeti

Az ázsiai lódarázs elsősorban a beporzó rovarokat, főként a házi méheket pusztítja, ezáltal közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági termelést. Franciaországban, ahol már elszaporodott, a méhészek komoly veszteségekről számolnak be, a beporzás hiánya pedig a teljes élelmiszerláncot érinti. A darazsak ráadásul a gyümölcsöket is megtámadják, újabb károkat okozva a kertészetekben.

A terjedést nem lehet megállítani, csak lassítani

A szakértők szerint az ázsiai lódarázs elterjedését teljesen megakadályozni nem lehet, de korai észleléssel lassítható a folyamat. A lakosság szerepe kulcsfontosságú: aki gyanús darazsat vagy fészket lát, a velutina.hu oldalon tehet bejelentést.