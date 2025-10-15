Hírlevél

rovar

A méhészek régóta félnek ettől az agresszív fajtól, most kiderült, hogy az emberre is veszélyes

Egy Távol-Keletről érkezett rovar Európa-szerte pánikot kelt. Az ázsiai lódarázs rendkívül agresszív, és már Magyarországon is megjelent – a szakértők szerint a védekezés kulcsfontosságú.
rovarméházsiai lódarázs

Egyre komolyabb fenyegetést jelent az ázsiai lódarázs, amely már Magyarországon is felbukkant. Az invazív, agresszív faj nemcsak a méhekre a és mezőgazdaságra, hanem az emberre nézve is veszélyes. Bár hazánkban egyelőre sikerült megakadályozni a tartós megtelepedését, a szakértők szerint a védekezés csak a lakosság bevonásával lehet hatékony – számol be a ZAOL.

ázsiai lódarázs
Az ázsiai lódarázs jóval veszélyesebb az Európában őshonos fajnál - Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Ázsiai lódarázs: veszélyes jövevény a kontinensen

Az ázsiai lódarázs a Távol-Keletről származik és 2004-ben jelent meg először Európában, Franciaországban – valószínűleg egy virágcserép-szállítmánnyal érkeztek az első példányok. Azóta rohamosan terjed a kontinensen, és nálunk őshonos rokonával ellentétben egyáltalán nem békés. Az ázsiai lódarázs ugyanis rendkívül agresszív, különösen, amikor a fészkét védi: ha megzavarják, akár több száz egyed is támadhat egyszerre. 

Ezek a darazsak azonban nem csak szúrnak, hanem mérget is képesek spriccelni, akár húsz centiméteres távolságból is, ami a szembe jutva súlyos károsodást okozhat. 

Egy-egy fészekben akár háromszor annyi egyed is élhet, mint az európai rokonoknál, ami tovább fokozza a veszélyt.

A méheket, a termést és az embert is fenyegeti

Az ázsiai lódarázs elsősorban a beporzó rovarokat, főként a házi méheket pusztítja, ezáltal közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági termelést. Franciaországban, ahol már elszaporodott, a méhészek komoly veszteségekről számolnak be, a beporzás hiánya pedig a teljes élelmiszerláncot érinti. A darazsak ráadásul a gyümölcsöket is megtámadják, újabb károkat okozva a kertészetekben.

A terjedést nem lehet megállítani, csak lassítani

A szakértők szerint az ázsiai lódarázs elterjedését teljesen megakadályozni nem lehet, de korai észleléssel lassítható a folyamat. A lakosság szerepe kulcsfontosságú: aki gyanús darazsat vagy fészket lát, a velutina.hu oldalon tehet bejelentést.

 

