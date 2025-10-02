Aggasztó eredmények: veszélyes anyagokkal van tele a Balaton

Egy friss kutatás nyugtalanító eredményeket hozott: a Balaton vizében és más hazai folyókban, például a Dunában és a Tiszában is kimutathatók különféle gyógyszermaradványok. A Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem közös vizsgálata szerint összesen 14 féle hatóanyagot azonosítottak, köztük antidepresszánsokat, nyugtatókat, antibiotikumokat, vérnyomáscsökkentőket és fogamzásgátlókat – írja a Portfolio.

Aggasztó eredmények, antidepresszánsokat és antibiotikumokat találtak a Balaton vizében

Ezek a szerek elsősorban a helytelen lakossági gyógyszerkezelés következtében kerülnek a környezetbe, hiszen a BENU Magyarország kutatása alapján a fogyasztók negyede egyszerűen a háztartási hulladékba dobja a lejárt készítményeket, sokan pedig a WC-n keresztül szabadulnak meg tőlük. A szennyvíztisztító rendszerek nem képesek teljesen eltávolítani ezeket a hatóanyagokat, így végül a természetes vizekben, köztük a Balaton vizében kötnek ki.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár az emberi egészségre gyakorolt közvetlen hatás jelenleg elhanyagolható, a gyógyszermaradványok hosszú távú felhalmozódása komoly környezeti kockázatot jelenthet.

A vízi ökoszisztémára is hatással lehet a Balaton vizében található gyógyszer

A Balaton vizében található antidepresszánsok és más készítmények hatással lehetnek a vízi ökoszisztémára, különösen a halakra és a kisebb élőlényekre. Ez globális probléma, amelynek megelőzésében a lakosság felelősségteljes magatartása kulcsszerepet játszik.

A szakértők egyértelmű üzenete, hogy a lejárt gyógyszereket nem szabad a szemétbe dobni vagy a lefolyón lehúzni, hanem a gyógyszertárakban kihelyezett gyűjtődobozokba kell visszavinni. Ezzel csökkenthető annak kockázata, hogy újabb hatóanyagok jelenjenek meg a Balaton vizében, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legnagyobb tavunk vize hosszú távon is tisztán és biztonságosan megőrizhető legyen.