Balázsék nagy bajban vannak – ebből most nem jönnek ki könnyen

Emberi méltóságot sértő kijelentések hangzottak el a „Balázsék” című műsorszámban – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A testület „A kísértés” első adása miatt is eljárást indított – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.

Újabb bírságot kapott a Rádió 1 a Balázsék adása miatt – Fotó: Markovics Gábor

Balázsék ismét törvényt sértett az NMHH szerint

A közlemény szerint a beszédhibával élőkön gúnyolódtak a Rádió 1-en a „Balázsék” május 6-án reggel 6 órától sugárzott adásában.

A médiatanács megállapította: a műsorszám azt az üzenetet közvetítette, hogy az egészségi állapotuknál fogva egyébként is kiszolgáltatottabb helyzetben lévőket nem illeti meg a minden emberre nézve egyenlő méltóság joga, ezért a médiaszolgáltató megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést.

A testület a jogsértés miatt a Radio Plus Kft.-t 1 millió 700 ezer forint bírsággal sújtotta és a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 125 ezer forint bírságot rótt ki.

A Paks FM a június 20. és 26. közötti műsorhetén nem tette közzé a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő mennyiségű közszolgálati műsorszámot, ezenkívül megszegte a magyar zenei művek közzétételére vonatkozó vállalását is, ami miatt a médiatanács a Paks FM Kft. médiaszolgáltatót 60 ezer forint bírság megfizetésére, valamint a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

A nem megfelelő klasszifikáció volt az oka annak is, hogy az NMHH a joghatósággal rendelkező cseh médiahatósághoz (RRTV) fordult a Spektrum Home (Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson június 23-án 22 órától sugárzott „Álomház” című műsorszámmal kapcsolatban.

A műsorszámot a médiaszolgáltató korhatárjelölés nélkül adta közre, ami a magyar szabályozás szerint az I. korhatár-kategóriának (korhatárra tekintet nélkül megtekinthető) felel meg, azonban azt a témaválasztásra és a téma feldolgozási módjára tekintettel magasabb minősítéssel kellett volna ellátni, és a III. korhatári kategóriába soroltan (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna közzétenni.

Az RRTV az NMHH jelzése nyomán felhívta a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a magyar jogban meghatározott szigorúbb követelményeknek, különösen a műsorszámok korhatárjelölésére vonatkozóan - tették hozzá.

A testület eredményt hirdetett a Püspökladány vételkörzetű, 91,8 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban, amelynek az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. lett a nyertese – közölte a hatóság.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – olvasható a közleményben.

