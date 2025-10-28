Az első magyarországi fegyveres bankrablás 1908. október 28-án, egy szerdai napon történt Újpesten. A célpont a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank újpesti fiókja volt, az Árpád út 19. szám alatt.

A bankfiók épülete 1905-ben. 1908. október 28-án történt az első magyarországi fegyveres bankrablás Újpesten, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókjában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény

Bár a délelőtti órákban az utca forgalmas volt, a támadás mégis meglepetésszerűen zajlott. Két férfi egy autóval hajtott a helyszínre, majd sötét szemüvegben, álbajusszal és késsel felfegyverkezve léptek be az épületbe. A bankfiókban tartózkodókat felszólították, hogy maradjanak csendben és mozdulatlanul, a telefonvezetékeket pedig elvágták.

Egy fiatal gyakornok, Stern Sándor megpróbált segítséget hívni, de a bankrablók észrevették, és leütötték.

A két férfi zsákokba és egy bőröndbe söpörte be a pénzt, pár másodperc alatt összesen 41 722 koronát és 81 fillért zsákmányoltak.

A teljes rablás mindössze 15 percig tartott, a bankrablók autóval menekültek el a helyszínről.

A csendőrség gyorsan reagált a rablás hírére. Máriabesnyőn Szekeres István őrmesternek feltűnt két gyanús idegen, akik állítólag nem beszéltek magyarul, és egyikük feltűnő, rosszul illeszkedő bajuszt viselt. Hamar kiderült, hogy a tettesek Piaskovszky József és Antosevics Gyula voltak, akik kelet-európai származásúként csak pár szót beszéltek magyarul.

A nyomozás a kor technikai lehetőségeihez képest gyors eredményt hozott: egyiküket Kisterenyénél szállították le a vonatról, miután menetjegyet vásárolt, és nem sokkal később a másik elkövetőt is elfogták.

Pillanatok alatt országos hír lett az első magyarországi fegyveres bankrablás

Az újpesti rablás híre pillanatok alatt bejárta az országot. A lapok és a közvélemény amerikai stílusú akcióként emlegették az esetet, ami akkoriban szokatlan és sokkoló volt Magyarországon.

A bűncselekmény nemcsak azért vált legendássá, mert ez volt az első dokumentált fegyveres bankrablás az országban, hanem azért is, mert rávilágított: a modern bűnözés új korszakába lépett Magyarország.