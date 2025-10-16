Hírlevél

Gróf Zichy Antónia-díj

Átadták a 2025-ös gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
A két kitüntetéssel azokat ismerik el, akik példát mutatnak elhivatottságból, erkölcsi tartásból és a közösség iránti szolgálatból. A Fiumei úti sírkert Batthyány-mauzóleumában tartott megemlékezésen adták át a gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat.
Gróf Zichy Antónia-díjBatthyány LajosMagyar Batthyány Alapítvány

A Magyar Batthyány Alapítvány idén hatodik alkalommal adta át a gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat, amelyekkel minden évben olyan embereket ismernek el, akik a közösség, a nemzet és a magyar értékek szolgálatában végeznek kiemelkedő munkát. A 2025-ös díjazottak: Bán Teodóra táncművész, koreográfus, színházigazgató, valamint Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnöke.

A Magyar Batthyány Alapítvány idén hatodik alkalommal ítélte oda a 2019-ben alapított gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakat.

A díj átadására a Fiumei úti sírkert Batthyány-mauzóleumában került sor, ahol a megemlékezés egyben tisztelgés volt az első magyar miniszterelnök vértanúsága előtt. Az eseményen dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Batthyány-Schmidt Margit, az Alapítvány elnöke és Mészáros Artúr, a Fiatalok Batthyány Körének főtitkára adta át az elismeréseket.

Az idei Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia-díjasok

A díjak célja, hogy elismerjék mindazokat, akik Batthyány Lajos és felesége, Zichy Antónia szellemiségét követve a közösség érdekeit a személyes elé helyezik. A két névadó életpéldája a mai napig inspiráció: elhivatottság, hazaszeretet és erkölcsi tartás jellemzi mindazokat, akik e kitüntetést elnyerik.

  • Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója több évtizede dolgozik a magyar kulturális élet gazdagításán, és elkötelezett a klasszikus művészet és a modern színházi kifejezés összhangjának megteremtésében.
  • Lengyel Lajos két évtizede a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjáért dolgozik. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnökeként nemcsak sporteredményekben, hanem közösségi értékekben is példát mutat.

A kultúra és a hit mint mentsvár

Batthyány-Schmidt Margit elnök beszédében kiemelte: „A kultúra és a hit a legbiztosabb mentsvár. Háborúk, gazdasági nehézségek és természeti kihívások közepette mindannyian keressük, mi adhat erőt. A válasz ott van abban, amit őseinktől örököltünk: a hagyományban, a tudásban és a szellemi örökségben.”

Az eseményen három posztumusz díjat is átadtak:

  • gróf Brunszvik Teréz, a magyar óvodapedagógia és nőnevelés úttörője,
  • Prof. Dr. Kásler Miklós, orvos és tudós,
  • Zsukovszky Miklós, kárpátaljai református lelkipásztor.

Örökség és jövőkép

A díjátadó ünnepségen a művészet és a megemlékezés is hangsúlyos szerepet kapott: Turpinszky Gippert Béla operaénekes előadásában felcsendült a Himnusz, a Bánk bán – Hazám, hazám áriája és a Szózat, míg Kakasy Dóra színművésznő gróf Brunszvik Teréz életútját idézte meg az Angyalkert című egyfelvonásos színdarabból.

A Magyar Batthyány Alapítvány külön figyelmet fordít a fiatalokra is: az idei pályázatukon általános iskolások, középiskolások és egyetemisták készítettek videókat és esszéket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc témájában.

A díjátadó nemcsak az elismerésről szólt, hanem a múlt örökségének továbbadásáról is – arról az üzenetről, hogy a nemzetért és közösségért végzett munka mindig időtálló érték marad.

 

