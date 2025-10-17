Polgárháború Magyarországon? Mit hozhat a jövő évi választás?

A Politikai Hobbista új adásában ismét forró témákról esik szó. Bogár László szerint a világpolitika átrendeződése a magyar választásokat is befolyásolhatja.
A Politikai Hobbista vendége hosszú hónapok után ismét Bogár László! Újabb formabontó, figyelemfelkeltő, provokatív gondolatok:
- Valódi demokráciát jelent-e az amerikai kétpártrendszer?
- Trump is a katonai-ipari komplexum része?
- Hogyan alakul át a világrend a szemünk láttára?
- Milyen stratégiát követ Orbán?
- A jövő tavaszi magyarországi választások mennyiben teremtenek új, eddig nem tapasztalt helyzetet?
