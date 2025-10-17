Polgárháború Magyarországon? Mit hozhat a jövő évi választás?

A Politikai Hobbista vendége hosszú hónapok után ismét Bogár László! Újabb formabontó, figyelemfelkeltő, provokatív gondolatok:

- Valódi demokráciát jelent-e az amerikai kétpártrendszer?

- Trump is a katonai-ipari komplexum része?

- Hogyan alakul át a világrend a szemünk láttára?

- Milyen stratégiát követ Orbán?

- A jövő tavaszi magyarországi választások mennyiben teremtenek új, eddig nem tapasztalt helyzetet?

Bogár László a Politikai Hobbistában elemzi a jövő évi választás tétjét

Mivel érdemelte ki Krasznahorkai László a Nobel-díjat? És miért nem kapta meg Trump? Részletek az Origo oldalán.



