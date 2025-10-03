Riasztó figyelmeztetés: a manchesteri támadás csak a kezdet volt

A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása - írta Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-okdalán.

Bóka János szerint a manchesteri terrorcselekmény egy súlyosbodó tendencia jele Európában

Fotó: Facebook/Bóka János

Terrorcselekmény és súlyosbodó tendencia – Bóka János figyelmeztetése

Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy csütörtökön ismét antiszemita indíttatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadás rázta meg Európát. "Osztozunk a gyászban, együtt érzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel" - tette hozzá.

A miniszter úgy fogalmazott, "mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin. Senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet". Egyre többen vannak, akik olyan Európát szeretnének látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem zsidó kulturális örökségünk számára - mutatott rá. Hozzátette: az elkövetők üzenete világos és egyértelmű: ők Európa és az európai civilizáció ellenségei.

"A mi válaszunknak is ilyen világosnak és egyértelműnek kell lennie" - jelentette ki. Bóka János szavai szerint azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik. Magyarország az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett - húzta alá.

"Kiállunk a zsidó közösségek mellett, és minden eszközzel fellépünk azokkal szemben, akik erőszakot alkalmaznak, gyűlöletet szítanak vagy megfélemlítenek" - szögezte le a miniszter, aki azzal zárta bejegyzését, hogy "Magyarország és Európa zsidó közösségei számíthatnak ránk".

