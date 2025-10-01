Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Boldog Mór-kilátó

Lezárták a népszerű magyarországi kilátót, mert életveszélyes

Átmenetileg lezárták a természetjárók egyik népszerű pannonhalmi célpontját. A Boldog Mór-kilátó tartószerkezeti elemei korhadnak, így balesetveszélyes az építmény.
A kisalföld.hu cikke szerint a döntés oka az, hogy a szakemberek a kilátónál olyan problémát észleltek, ami a faszerkezeteknél gyakori probléma, ez pedig a korhadás. A tartóelemeknél olyan mértékű károsodást találtak, amely már balesetveszélyessé tette az építményt, ezért határoztak a Boldog Mór-kilátó teljes lezárása mellett.

Ha a Boldog Mór-kilátó nem is, a lombkoronaösvény továbbra is látogatható – Fotó: MTI/Lehotka László
Ha a Boldog Mór-kilátó nem is, a lombkoronaösvény továbbra is látogatható.
Fotó: MTI/Lehotka László

A Boldog Mór-kilátó mellett más látnivalók is akadnak

A kilátó közkedvelt turisztikai célpont, mivel a dombtetőről lenyűgöző kilátás nyílik a Sokorói-dombság lankáira, Pannonhalmára és a Pannonhalmi-medencére, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulatai is jól láthatók. 

A felújítási munkák már elkezdődtek, ez idő alatt a torony nem látogatható, de a közelében található lombkoronaösvény továbbra is nyitva áll a látogatók előtt.

Pannonhalmán nemrégen könyvfaló rovarok okoztak kárt, amint az Origo is megírta. 

 

