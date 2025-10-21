Ez az üzletláncok álláspontja arról, ha gyermekünk a boltban eszik

Vajon megengedhető-e, hogy a gyerek a boltban megegye a terméket, mielőtt azt a szülő ténylegesen kifizette? A boltban evéssel kapcsolatban felmerül ugyanis, hogy az árucikk mikortól válik a vásárló tulajdonává: a fizetés pillanatától, vagy elegendő a vásárlási szándék? A közvélemény erősen megosztott, és a különböző üzletláncok sem feltétlenül azonosan kezelik a helyzetet, annak ellenére, hogy egy állásponton vannak – írja a Bama.

A boltban evés megítélése igencsak vegyes

Fotó: Unsplash

A boltban evés kérdésében megoszlik a társadalom

A Spar álláspontja szerint amíg a termék nincs kifizetve, addig az az áruház tulajdonát képezi, így ha egy gyermek kibontja vagy elfogyasztja, arról egy vezetőt értesíteni kell, majd a terméket ki kell fizetni. Az Aldi inkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt: azt kérik, hogy a szülők minden esetben törekedjenek arra, hogy a gyermek csak a vásárlás befejezése után fogyassza el az élelmiszert. Több áruházlánc is úgy véli, hogy a fogyasztás előtti kibontás szabálytalan használatnak minősülhet, még akkor is, ha a pénztárnál végül kifizetik az árut.

Jogtalan felhasználásnak számít, ha valaki fizetés előtt fogyaszt, mert addig nem a vásárlóé, hanem a bolté a termék – mondta egy névtelenséget kérő Lidl-dolgozó.

Hozzátette, hogy a kisgyermekes szülőkkel szemben általában elnézőbbek, főleg ha egyértelmű, hogy fizetni fognak.

Ha bemutatják a zacskót vagy a csomagolást, a pénztárnál rögzítjük a terméket, és nem lesz belőle probléma. De ha valaki úgy eszik meg valamit, hogy nyoma sincs, az már kellemetlen helyzetet szülhet.

A társadalom kettéoszlik a kérdésben. Sokan úgy vélik, hogy amíg nem fizették ki az árut, az nem a vásárló tulajdona, így a gyerek sem ehet bele. Többen hangsúlyozták, hogy a bolt nem étkező, és a gyerekeket is meg kell tanítani a vásárlási szabályokra.

Mások viszont rugalmasabbak. Szerintük ez becsületesebb út, mintha valaki titokban enne meg egy terméket, esetleg ki sem fizetve azt.

Ha a gyerek éhes és adsz neki egy kiflit, az rendben van, amíg a pénztárnál kifizeted – mondta egy hozzászóló.

A kérdés tehát nemcsak tulajdonjogi vagy higiéniai aspektusokról szól, hanem a türelemről, empátiáról és arról, miként tanítjuk meg a következő generációnak a vásárlási normákat.

