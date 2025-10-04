Ezt sokan elrontják: őszi bőrápolás, amit nem szabad kihagyni

A nyár után sokan tévesen félreteszik a fényvédőt, pedig az őszi bőrápolás épp olyan fontos. A bőrápolási tippek ilyenkor a védelem, a hidratálás és a táplálás összehangolásáról szólnak.

Az ősz derekán is fontos a megfelelő bőrápolási tippek ismerése (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ősszel is hasznos bőrápolási tippek

Az őszi hónapokban sem szabad elfelejteni a fényvédő használatát. Bár elég az alacsonyabb faktorszám, például 20–30 SPF, a védelem ilyenkor is szükséges, hiszen a napsugárzás nem tűnik el teljesen. Csak esős, borongós napokon engedhető meg a kihagyása.

A hideg beköszöntével a habzó, zselés lemosó helyett érdemes olajosabb, krémesebb tisztítót választani. A könnyű, vizes állagú hidratálókat is célszerű sűrűbb, táplálóbb krémekre cserélni. A száraz bőr intenzív hidratáló szérumot igényel, míg a zsíros bőrnél faggyúszabályozó összetevők lehetnek hasznosak.

Az ekcéma nemcsak esztétikai gondokat okoz, de komoly kellemetlenség is a bőrnek (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Bőrápolási tippek ekcéma és száraz bőr ellen

Az őszi bőrápolási tippek között kiemelt szerepet kap az ekcéma kezelése is. Ez a betegség piros, viszkető, hámló foltokat okoz, amely nemcsak esztétikai, hanem komoly kellemetlenség is. Kiváltó oka lehet gyulladás, hormonális változás vagy stressz, ami önmagában is képes panaszokat okozni.

Enyhébb esetben kímélő, tápláló készítmények hozhatnak enyhülést, súlyosabb tüneteknél viszont bőrgyógyászhoz kell fordulni.

A kozmetikus szakemberek hangsúlyozzák: a tudatos bőrápolás alapja a megbízható tanácsadás. Egyre több szakember tiltakozik a TikTok önjelölt szépségtanácsadói ellen, akik félrevezető tippekkel veszélyeztethetik a bőr egészségét. A valóban hatékony bőrápolás nem a divathóbortokról, hanem a hidratálás, a védelem és az egyéni igények összehangolásáról szól.

