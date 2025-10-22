Mutatjuk, hol lesznek lezárások Budapesten a nemzeti ünnepen

Október 23. alkalmából Budapest belvárosában jelentős közlekedési korlátozások lépnek életbe, amelyek mind a gépjárművek, mind a közösségi közlekedés használói számára fontos változásokat hoznak.

Több változás is lesz a budapesti tömegközlekedésben a nemzeti ünnepen

Fotó: BKK/Facebook

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint október 22-én este 18 órától október 24-én hajnal 2 óráig több belvárosi útszakasz, így az Andrássy út egyes részei, a Kodály körönd, illetve a Dózsa György út bizonyos szakaszai lezárásra kerülnek.

Október 23-án délután 14 és 22 óra között további lezárások várhatók az Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakaszán, az Állatkerti körúton, a Kós Károly és Olof Palme sétányokon, valamint a Hősök terén is.

Emellett az V. kerület több utcájában is forgalomkorlátozások lesznek délelőtt 10 és délután 17 óra között.

A BKK az autósokat arra kéri, hogy lehetőség szerint kerüljék el a belvárost, mivel a lezárások jelentős lassulást okozhatnak.

Változik a budapesti buszok és a villamosok útvonala

A közösségi közlekedésben is módosításokat vezetnek be: több villamos- és buszjárat menetrendje és útvonala változik. Például az 56A és 17-es villamosok október 22-én délután egy szűk időszakban csak a Krisztina körút és a Margit körút között közlekednek, míg az 47-es és 49-es villamosok útvonala is korlátozott lesz. A 2-es, 2B, 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.

Sokakat érint majd, hogy Békemenet idején a 4-es, 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között október 23án, csütörtökön 10:10-től körülbelül 13 óráig.

A 7-es, 107-es, a 133E busz nem érinti a Műegyetem rakpartot, helyette más útvonalon halad, a 11-es, 16-os és 39-es buszok pedig szintén csak korlátozott szakaszokon járnak bizonyos időszakokban.

A BKK azt javasolja, hogy az utazók inkább a metrókat válasszák, amelyek nem érintettek a lezárások által, és sűrűbben közlekednek. Érdemes figyelni a BKK honlapját és közlekedési alkalmazásokat a friss információkért, és előre megtervezni az utazásokat az ünnepi időszakban.