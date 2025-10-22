Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

BKK

Mutatjuk, hol lesznek lezárások Budapesten a nemzeti ünnepen

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A főváros közlekedése az október 23-i nemzeti ünnep miatt jelentősen változik. A rendezvényekhez kapcsolódóan több belvárosi útszakasz is lezárásra kerül Budapesten, így a közlekedőknek érdemes előre tájékozódniuk és alternatív közlekedési módokat, útvonalakat választaniuk. Mutatjuk, milyen részeket lesz jó elkerülni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BKKBékemenetbuszBudapestvillamosközlekedésBKV

Október 23. alkalmából Budapest belvárosában jelentős közlekedési korlátozások lépnek életbe, amelyek mind a gépjárművek, mind a közösségi közlekedés használói számára fontos változásokat hoznak.

Budapest
Több változás is lesz a budapesti tömegközlekedésben a nemzeti ünnepen
Fotó: BKK/Facebook

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint október 22-én este 18 órától október 24-én hajnal 2 óráig több belvárosi útszakasz, így az Andrássy út egyes részei, a Kodály körönd, illetve a Dózsa György út bizonyos szakaszai lezárásra kerülnek. 

Október 23-án délután 14 és 22 óra között további lezárások várhatók az Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakaszán, az Állatkerti körúton, a Kós Károly és Olof Palme sétányokon, valamint a Hősök terén is. 

Emellett az V. kerület több utcájában is forgalomkorlátozások lesznek délelőtt 10 és délután 17 óra között.

 A BKK az autósokat arra kéri, hogy lehetőség szerint kerüljék el a belvárost, mivel a lezárások jelentős lassulást okozhatnak.

Változik a budapesti buszok és a villamosok útvonala

A közösségi közlekedésben is módosításokat vezetnek be: több villamos- és buszjárat menetrendje és útvonala változik. Például az 56A és 17-es villamosok október 22-én délután egy szűk időszakban csak a Krisztina körút és a Margit körút között közlekednek, míg az 47-es és 49-es villamosok útvonala is korlátozott lesz. A 2-es, 2B, 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.

 Sokakat érint majd, hogy Békemenet idején a 4-es, 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között október 23án, csütörtökön 10:10-től körülbelül 13 óráig. 

A 7-es, 107-es, a 133E busz nem érinti a Műegyetem rakpartot, helyette más útvonalon halad, a 11-es, 16-os és 39-es buszok pedig szintén csak korlátozott szakaszokon járnak bizonyos időszakokban.

A BKK azt javasolja, hogy az utazók inkább a metrókat válasszák, amelyek nem érintettek a lezárások által, és sűrűbben közlekednek. Érdemes figyelni a BKK honlapját és közlekedési alkalmazásokat a friss információkért, és előre megtervezni az utazásokat az ünnepi időszakban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!