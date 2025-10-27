Továbbra is legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem a Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet nemzetközi kereskedelmi oktatást értékelő 2026-os listáin. A rangsorokba a Corvinus gyakorló szakembereknek szóló executive MBA-képzése, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja is bekerült.
Nemzetközi rangsorban a magyar egyetem
Európa 9. legjobbja, globálisan 26. helyezett lett a Budapesti Corvinus Egyetem executive MBA (EMBA) képzése a Quacquarelli Symonds (QS) 2026-os nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának erre a képzéstípusra vonatkozó kategóriájában, emellett a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja a 76. lett a mester- és MBA-képzések kategóriában.
Az október 22-én publikált két listán előzetes válogatás után összesen 30, illetve 106 intézményt értékeltek, Magyarországról mindkét esetben csupán a Corvinust. A rangsorokba egyetemenként csak egy-egy képzés kerülhetett be.
A QS elitlistáin a Corvinus képzései átlag feletti pontszámot kaptak a végzettek elhelyezkedési esélyei és az oktatás újszerűsége kritériumaiban, ezen felül a Corvinus EMBA programjánál kiemelkedett a képzés tartalma, míg a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja esetében az egyetem iparági kapcsolatainak erőssége is.
Az, hogy a Corvinus ezúttal is a világ legjobbjai között szerepel, egy újabb, nemzetközileg mérvadó visszajelzést jelent a képzéseink iránt érdeklődők számára. Érdemes minket választani, hiszen a Maastrichti Egyetemmel közös, gyakorló szakembereknek szóló EMBA-képzésünk különös hangsúlyt fektet a stratégiai és kritikai gondolkodás fejlesztésére, valamint a gyakorlatias oktatásra
– mondta Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora.
Hozzátette:
Különösen örülök, hogy a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakunk öt helyet javított a 2025-ös listához képest. A képzésünk kapcsán az itt megszerezhető alapos módszertani ismereteket, az egyéni tanulási utakat és a globális szemléletet emelem ki, amelyet a University College Londonnal közös kettősdiploma-programunk is jól mutat.
A QS rangsorainak célja, hogy segítse a diákokat abban, hogy megtalálják a tanulmányi és készségfejlesztési céljaiknak leginkább megfelelő képzéseket, a munkaadókat pedig abban, hogy olyan diplomásokat vegyenek fel, akik megfelelnek az elvárásaiknak. Mindkét listára a bekerülés feltétele volt többek között, hogy rangos nemzetközi akkreditációval rendelkezzen az intézmény.
A minősítések során hat szempontot vettek figyelembe: a képzés felépítését (30%), a hírnevét (MBA és mesterképzéseknél 20%, EMBA esetében 25%), a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit (15%), az egyetem iparági kapcsolatait (15%), az oktatás innovativitását (MBA és mesterképzéseknél 10%, EMBA-nál 5%) és az egyetemi kutatási eredményeit (10%)
A tematikus executive MBA-rangsorban az első helyre a Cambridge-i Egyetem került, a full-time MBA és mesterképzéseket minősítő listát az Arizonai Állami Egyetem üzleti iskolájának mesterképzése vezeti. A nemzetközi kereskedelmi oktatási listákat 2022 óta teszi közzé a QS, a Corvinus a 2025-ösre került be először ezekre, Magyarországról elsőként.
A Budapesti Corvinus Egyetemről
- A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme az üzleti, gazdasági és társadalomtudományi képzések területén. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány által fenntartott Corvinus középtávú célkitűzése, hogy az említett területeken ne csak országosan, de Közép-Európában is a legjobb felsőoktatási intézménnyé váljon. A Corvinus Egyetemen jelenleg 8 000 hallgató tanul, köztük 2000-en külföldi diákok.
- Az intézmény világszerte több mint 200 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorban, Gazdálkodási és menedzsment képzésével a régió első helyezettje lett az Eduniversal 2019-es rangsorában. A Budapesti Corvinus Egyetem az egyetlen olyan magyarországi egyetem a gazdaságtudományok területén, amely két nemzetközi intézményi akkreditációval rendelkezik (AMBA, AACSB) – áll a Budapesti Corvinus Egyetem sajtóközleményében.
A képek az egyetem honlapjáról származnak.