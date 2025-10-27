Továbbra is legjobb egyetemek között, Magyarországról egyedüliként szerepel a Corvinus Egyetem a Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet nemzetközi kereskedelmi oktatást értékelő 2026-os listáin. A rangsorokba a Corvinus gyakorló szakembereknek szóló executive MBA-képzése, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja is bekerült.

A Budapesti Corvinus Egyetem Európa 9. legjobbja Fotó: Mudra László

Nemzetközi rangsorban a magyar egyetem

Európa 9. legjobbja, globálisan 26. helyezett lett a Budapesti Corvinus Egyetem executive MBA (EMBA) képzése a Quacquarelli Symonds (QS) 2026-os nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának erre a képzéstípusra vonatkozó kategóriájában, emellett a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja a 76. lett a mester- és MBA-képzések kategóriában.

Az október 22-én publikált két listán előzetes válogatás után összesen 30, illetve 106 intézményt értékeltek, Magyarországról mindkét esetben csupán a Corvinust. A rangsorokba egyetemenként csak egy-egy képzés kerülhetett be.

A QS elitlistáin a Corvinus képzései átlag feletti pontszámot kaptak a végzettek elhelyezkedési esélyei és az oktatás újszerűsége kritériumaiban, ezen felül a Corvinus EMBA programjánál kiemelkedett a képzés tartalma, míg a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakja esetében az egyetem iparági kapcsolatainak erőssége is.

Az, hogy a Corvinus ezúttal is a világ legjobbjai között szerepel, egy újabb, nemzetközileg mérvadó visszajelzést jelent a képzéseink iránt érdeklődők számára. Érdemes minket választani, hiszen a Maastrichti Egyetemmel közös, gyakorló szakembereknek szóló EMBA-képzésünk különös hangsúlyt fektet a stratégiai és kritikai gondolkodás fejlesztésére, valamint a gyakorlatias oktatásra

– mondta Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora.

Hozzátette:

Különösen örülök, hogy a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakunk öt helyet javított a 2025-ös listához képest. A képzésünk kapcsán az itt megszerezhető alapos módszertani ismereteket, az egyéni tanulási utakat és a globális szemléletet emelem ki, amelyet a University College Londonnal közös kettősdiploma-programunk is jól mutat.

A QS rangsorainak célja, hogy segítse a diákokat abban, hogy megtalálják a tanulmányi és készségfejlesztési céljaiknak leginkább megfelelő képzéseket, a munkaadókat pedig abban, hogy olyan diplomásokat vegyenek fel, akik megfelelnek az elvárásaiknak. Mindkét listára a bekerülés feltétele volt többek között, hogy rangos nemzetközi akkreditációval rendelkezzen az intézmény.