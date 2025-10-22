Súlyos büntetésre számíthat, aki szeméttel fűt

Sajnos, mint a visszajelzésekből kiderül, sokak környezetében vannak olyanok, akik válogatás nélkül mindent rádobnak a tűzre, hogy otthonuk melegét biztosítsák. Holott ez szigorúan szabályozva van, és aki nem tartja be az előírásokat, az súlyos büntetést kockáztat, hívja fel a figyelmet a bama.hu, hiszen a tiltott anyagok tűzre rakása a környezet szennyezésével, egészségkárosítással jár.

Súlyos büntetésre számíthat, aki hulladékkal fűti be otthonát (illusztráció) Forrás: Pexels

A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Pontosan mik ezek a tiltott anyagok, amiért büntetés jár?

háztartási hulladék (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag)

műanyag (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon)

gumi (autógumi, gumicső, gumitalp)

festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fa (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap)

textil, rongy, cipő vagy bármilyen szintetikus anyag

papír, karton és újság nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak)

vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladék (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia)

veszélyes hulladék (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz)

A tiltott anyagok égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt.

Akár büntetőeljárás is indulhat a szabályszegőkkel szemben

A megyei lap emlékeztet, hogy az illetékes hatóságok, a települési önkormányzatok, illetőleg a területileg felelős katasztrófavédelem elvileg folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, a munkájukat sok esetben a lakossági bejelentések is orientálják.

A szankciók mértéke a szabálysértés súlyosságától függ. Sokan megúszhatják egy figyelmeztetéssel.

A súlyos, vagy visszaeső szabályszegők azonban bírságra számíthatnak, aminek mértéke lakossági kategóriában több tízezer, súlyos esetben pedig 100 ezer forintnál is több lehet. Jelentős környezeti károkozás esetén büntetőeljárás is indulhat az elkövetővel szemben.