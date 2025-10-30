Ön tudja, mennyi büntetőpontja van? Mutatjuk!

Egy rossz manőver, egy gyorshajtás, egy telefonhívás vezetés közben – és máris gyűlnek a büntetőpontok. Sokan csak akkor szembesülnek vele, hogy veszélyben a jogosítványuk, amikor már megérkezik a határozat: elérték a bűvös 18 büntetőpontot. Pedig a közlekedési vétségek – legyen szó egy záróvonal átlépéséről, egy elmulasztott irányjelzésről vagy a telefonról, amit nem bírtunk letenni – gyorsan összeadódhatnak.

Egy kis sebességtúllépés, és máris gyűlnek a büntetőpontok

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

18 büntetőpont felett nincs pardon

A jó hír: mostantól nem kell találgatni, hol is tartunk. Az Ügyfélkapun keresztül bárki megnézheti, hány pontja van, mikor és milyen szabálysértésekért kapta azokat – írja a Kemma. Az online lekérdezés ingyenes, és néhány perc alatt elérhető akár egy okostelefonról is. A rendszer hároméves időszakban számolja a pontokat: ha valaki újabb szabályszegést követ el, a „számláló” újraindul. 13 pontnál még van esély – a hatóság figyelmeztet, és önkéntes utánképzéssel lefaragható a kockázat.

18 pont felett viszont nincs pardon: a vezetői engedély bevonásra kerül, és csak utánképzés után kapható vissza.

Akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, bármely kormányablakban személyesen is regisztrálhatnak. A 1818-as kormányzati ügyfélszolgálat telefonon is ad tájékoztatást a folyamatról, de a pontos pontszámot csak online azonosítás után lehet megtekinteni. A szakemberek szerint érdemes tudatosan figyelni a pontokra – nemcsak a jogosítvány, hanem a biztonságunk érdekében is. Egy gyors online lekérdezés még mindig kisebb kellemetlenség, mint gyalog hazamenni a következő igazoltatás után.

Ilyet még a rendőrök sem láttak

Az Origo írta meg, hogy egy ámokfutó a napokban 265 büntetőpontot gyűjtött pár perc alatt, annyi szabályt áthágott. Ilyet még a rendőrök se nagyon láttak korábban, a sofőrtől persze azonnal elvették a jogosítványát, hamarosan pedig bíróság elé állítják.

Kétszer is lebukott az ittas sofőr

De volt olyan is, hogy egy éjszaka alatt kétszer kapták el a részeg sofőrt a debreceni rendőrök. Az eset után 14 büntetőpontot és további közigazgatási bírságot, illetve a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt helyszíni bírságot is kapott a 23 éves hajdúsági férfi.