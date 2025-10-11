Kiderült az igazság a C-vitaminról! Sokan meg fognak lepődni

A C-vitamin vízben oldódó, nélkülözhetetlen tápanyag, amit a szervezet nem tud előállítani, ezért napi szinten pótolni kell. Dr. Bense Tamás elmondta, hogy egy felnőtt ember számára a napi ajánlott C-vitamin-bevitel 90 milligramm, amit a legtöbben könnyedén fedeznek kiegyensúlyozott étrenddel.

A paprika és a citrusfélék természetes C-vitamin-források - Fotó: Unsplash

A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása bőven elegendő, így nincs szükség több száz milligrammos kiegészítők szedésére – számol be a KEMMA. A gyerekek esetében az ajánlott mennyiség életkoronként változik: a 1–3 éveseknek napi 15 mg, míg a kiskamaszoknak 45 mg az ideális.

C-vitamin-túladagolás

A C-vitamin gyorsan lebomlik a szervezetben, így a napi 500–1000 milligrammos bevitel nem fokozza a hatását, sőt akár káros is lehet. A túlzott bevitel vesekőképződést idézhet elő, ezért felesleges nagy adagokat szedni. A gyerekorvos szerint az is tévhit, hogy kemoterápiás kezelés alatt több C-vitaminra van szükség – ellenkezőleg, a túlzott bevitel csökkentheti a terápia hatékonyságát.

Európában ritkán fordul elő súlyos C-vitamin-hiány, de egyes életmódbeli tényezők növelhetik a kockázatot. A dohányzás, alkoholizmus, anorexia, vagy bizonyos emésztőszervi betegségek rontják a vitamin felszívódását.

A C-vitamin-hiány tipikus tünetei közé tartozik:

fokozott fáradékonyság, vérszegénység, lassabb sebgyógyulás, gyengébb immunrendszer