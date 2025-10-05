Meglepő, ezért érdemes citromfűteát inni minden nap

Miért érdemes citromfűteát fogyasztani? - A citromfű (Melissa officinalis) évszázadok óta használatos gyógynövény, amely támogatja az idegrendszer kiegyensúlyozottságát, a nyugodt alvást és a jó közérzetet.

Napi 1–2 csésze citromfűtea általában pozitív hatással lehet a közérzetre

Fotó: Unsplash

A modern kutatások szerint a citromfűtea fogyasztása:

Csökkentheti a szorongást és a depressziós tüneteket : Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a citromfű-kivonat rendszeres fogyasztása mérsékli a stressz és a szorongás súlyosságát.

Javíthatja az alvás minőségét : Speciális citromfű-kivonatok segítik a pihentetőbb, mélyebb alvást mellékhatások nélkül.

Segítheti a szív- és érrendszeri egészséget: Több tanulmány szerint a citromfű csökkentheti az LDL-koleszterin és a trigliceridszintet.

Citromfűtea és mellékhatások

Bár a citromfűtea általában jól tolerálható, előfordulhatnak enyhe mellékhatások, például: fejfájás, hányinger, hasi fájdalom vagy bőrreakciók. Súlyos mellékhatás ritkán fordul elő.

Fontos figyelembe venni:

Gyógyszerkölcsönhatás : fokozhatja nyugtatók, altatók vagy pajzsmirigygyógyszerek hatását.

Terhesség és szoptatás : ebben az időszakban a fogyasztás nem kellően vizsgált, így óvatosság ajánlott.

Hosszú távú használat: állatkísérletek szerint biztonságos, de hosszú éveken át történő fogyasztás esetén kevés adat áll rendelkezésre.

Citromfűtea: a mindennapok természetes segítője

Összességében a citromfűtea rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a nyugodt alváshoz, a stressz csökkentéséhez és a hangulat javításához.

A szakértők szerint napi 1–2 csésze citromfűtea általában biztonságos, és már ennyi is pozitív hatással lehet a közérzetre. Mindig figyeljen az adagolásra, és szükség esetén konzultáljon orvosával, különösen gyógyszeres kezelés mellett.