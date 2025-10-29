Tragikus hír érkezett a cseszneki várról, erre senki nem számított

A Cseszneki vár munkatársai nagy lelkesedéssel vezették be az attrakciót: a kincskeresés térkép és fejtörők segítségével ismertette meg a résztvevőkkel az erődítmény történetét és legendáit. A látogatók – főként családok és iskolás csoportok – sorra érkeztek, a gyerekek pedig a végén egyedi, fából készült medált kaphattak jutalmul.

Vandálok miatt csalódott a Cseszneki vár

Fotó: csesznekivar.hu

Cseszneki vár: elbukott a bizalom a vandálok miatt

Az öröm azonban nem tartott sokáig. A vár közleménye szerint:

a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták,

a pecséteket a várfalra nyomták végig,

több lakatot elloptak,

és a középkori falak egy részét is összerondították.

A vár kezelői így fogalmaztak:

Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy.

A Cseszneki vár pecsételős játéka a mai naptól nem elérhető, és a vár dolgozói csalódottan hangsúlyozták: hitték, hogy a látogatók vigyáznak az értékekre, de sajnos tévedtek – tájékoztat a VEOL.hu.

Mi maradt a kincskereső helyett?

Bár a népszerű játék megszűnt, a Cseszneki vár továbbra is nyitva áll, és a környék egyedülálló panorámája, valamint a Bakony látnivalói továbbra is sok élményt ígérnek az érkezőknek.

A vár bízik abban, hogy később újra lehetőség nyílik hasonló, játékos programok meghirdetésére – ha a vandálok nem teszik tönkre mások szórakozását.

