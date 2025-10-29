Hírlevél

Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Cseszneki vár

Tragikus hír érkezett a cseszneki várról, erre senki nem számított

59 perce
Vandálok miatt szünetel az új játék. Új, izgalmas attrakcióval készült a Cseszneki vár, amely nemrég pecsételős kincskereső játékkal várta a látogatókat – ám alig több mint egy hét után vandál rongálások miatt le kellett állítani a programot.
Cseszneki várcsaládi programvárjáték

A Cseszneki vár munkatársai nagy lelkesedéssel vezették be az attrakciót: a kincskeresés térkép és fejtörők segítségével ismertette meg a résztvevőkkel az erődítmény történetét és legendáit. A látogatók – főként családok és iskolás csoportok – sorra érkeztek, a gyerekek pedig a végén egyedi, fából készült medált kaphattak jutalmul.

Cseszneki vár
Vandálok miatt csalódott a Cseszneki vár
Fotó: csesznekivar.hu

Cseszneki vár: elbukott a bizalom a vandálok miatt

Az öröm azonban nem tartott sokáig. A vár közleménye szerint:

  • a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták,
  • a pecséteket a várfalra nyomták végig,
  • több lakatot elloptak,
  • és a középkori falak egy részét is összerondították.

A vár kezelői így fogalmaztak:

Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy.

A Cseszneki vár pecsételős játéka a mai naptól nem elérhető, és a vár dolgozói csalódottan hangsúlyozták: hitték, hogy a látogatók vigyáznak az értékekre, de sajnos tévedtek – tájékoztat a VEOL.hu.

Mi maradt a kincskereső helyett?

Bár a népszerű játék megszűnt, a Cseszneki vár továbbra is nyitva áll, és a környék egyedülálló panorámája, valamint a Bakony látnivalói továbbra is sok élményt ígérnek az érkezőknek.

A vár bízik abban, hogy később újra lehetőség nyílik hasonló, játékos programok meghirdetésére – ha a vandálok nem teszik tönkre mások szórakozását.

A vár sötét legendáit az Origo.hu oldalán ismerheti meg.

 

