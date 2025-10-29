Tragikus hír érkezett a cseszneki várról, erre senki nem számított

A Cseszneki vár munkatársai nagy lelkesedéssel vezették be az attrakciót: a kincskeresés térkép és fejtörők segítségével ismertette meg a résztvevőkkel az erődítmény történetét és legendáit. A látogatók – főként családok és iskolás csoportok – sorra érkeztek, a gyerekek pedig a végén egyedi, fából készült medált kaphattak jutalmul.
Cseszneki vár: elbukott a bizalom a vandálok miatt
Az öröm azonban nem tartott sokáig. A vár közleménye szerint:
- a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták,
- a pecséteket a várfalra nyomták végig,
- több lakatot elloptak,
- és a középkori falak egy részét is összerondították.
A vár kezelői így fogalmaztak:
Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy.
A Cseszneki vár pecsételős játéka a mai naptól nem elérhető, és a vár dolgozói csalódottan hangsúlyozták: hitték, hogy a látogatók vigyáznak az értékekre, de sajnos tévedtek – tájékoztat a VEOL.hu.
Mi maradt a kincskereső helyett?
Bár a népszerű játék megszűnt, a Cseszneki vár továbbra is nyitva áll, és a környék egyedülálló panorámája, valamint a Bakony látnivalói továbbra is sok élményt ígérnek az érkezőknek.
A vár bízik abban, hogy később újra lehetőség nyílik hasonló, játékos programok meghirdetésére – ha a vandálok nem teszik tönkre mások szórakozását.
