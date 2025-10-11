Meghökkentő dolog derült ki a tejről – végig hazudtak nekünk?

A legtöbben úgy gondolják, hogy az egészséges csontok titka a tej és a sajt rendszeres fogyasztásában rejlik. Azonban a táplálkozási szakértők szerint számos más étel is képes támogatni a csontok erősítését – ráadásul ezek közül több sokkal egészségesebb és változatosabb forrása a nélkülözhetetlen tápanyagoknak – számol be a Daily Mail.

Zöldségek, halak és hüvelyesek kombinációja segíti a csontok hosszú távú védelmét

Fotó: Unsplash

6 étel, ami erősíti a csontokat

1. Zöld leveles zöldségek

A brokkoli, a kelkáposzta és a fodros kel kiváló kalciumforrások, miközben A-, C- és K-vitaminban is gazdagok. Ezek a tápanyagok hozzájárulnak a csontok szilárdságához és rugalmasságához. Érdemes viszont kerülni a magas oxálsavtartalmú zöldeket, például a spenótot, mert az gátolhatja a kalcium felszívódását.

2. Aszalt gyümölcsök

Az aszalt szilva, a füge és a sárgabarack nemcsak kalciumot, hanem káliumot és magnéziumot is tartalmaz. A kutatások szerint napi öt-hat aszalt szilva segíthet megőrizni a csontsűrűséget és csökkenteni a törések kockázatát.

3. Konzerv halak

A szardínia és a makréla igazi „csontépítő szuperételek”. Ezekben nemcsak a halhús, hanem az ehető apró csontok is gazdag kalciumforrások. Egy 50 grammos adag szardínia közel a napi ajánlott kalciummennyiség felét tartalmazza, valamint D-vitamint és foszfort, amelyek együtt erősítik a csontokat.

4. Fermentált ételek

A kimcsi, a savanyú káposzta vagy a tempeh K-vitaminban gazdag, amely kulcsszerepet játszik a csontképződésben. A fermentált ételek ráadásul a bélflórát is támogatják, így közvetve javítják a tápanyagok felszívódását és a csontok egészségét.

5. Babfélék

A fehér és fekete bab nemcsak fehérjében, hanem kalciumban és magnéziumban is gazdag. A magnézium segíti a kalcium és a D-vitamin hasznosulását, és nélkülözhetetlen az egészséges csontanyagcseréhez.

6. Csontleves

A házilag főzött csontleves természetes kollagénforrás, amely támogatja a csontok szerkezetét és rugalmasságát. A kollagéntermelés az életkor előrehaladtával csökken, ezért a csontleves fogyasztása különösen jótékony hatású lehet idősebb korban.