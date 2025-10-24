Ezekre figyelj, ha tudni akarod, túl sok cukrot eszel-e

Egy keksz, egy csoki, egy gyümölcslé – sokszor észre sem vesszük, mennyi cukrot viszünk be naponta. A WHO szerint napi 50 grammnál több cukor már túl sok, ezt akár két pohár narancslé is meghaladhatja.
A túlzott cukorfogyasztás nemcsak elhízáshoz, hanem cukorbetegséghez és szívproblémákhoz is vezethet. A tested azonban már korábban figyelmeztet, ha túlzásba estél – írja a FOCUS online.
Nyolc jel, hogy túl sok a cukor, amit elfogyasztasz
- Gyenge immunrendszer
A sok cukor gyengíti az immunrendszert, és megnehezíti, hogy a szervezet védekezzen a vírusok ellen.
- Állandó fáradtság
A cukor hirtelen megemeli, majd lezuhan a vércukorszint, ami kimerültséget és koncentrációhiányt okoz.
- Emésztési problémák
A bélflóra egyensúlya is felborulhat, ami puffadást vagy hasmenést okozhat.
- Fokozott fogszuvasodás
A cukor savvá alakul a szájban, és roncsolja a fogzománcot.
- Pattanások és bőrproblémák
A cukor gyulladásokat idéz elő a szervezetben, rontja a kollagén működését, így a bőr fakóbb és pattanásosabb lehet.
- Hólyag- és gombás fertőzések
A baktériumok a cukros közegben gyorsabban szaporodnak, így nő a fertőzésveszély.
- Állandó szomjúság
A szervezet a felesleges cukrot vizelettel próbálja eltávolítani, emiatt több folyadékot veszítünk és gyakrabban leszünk szomjasak.
- Rossz hangulat
A cukoringadozás nemcsak a testet, hanem a lelket is megviseli – gyakori fogyasztása hangulatingadozáshoz, sőt depresszióhoz is vezethet.
Tipp: próbálj kevesebb feldolgozott ételt, és több teljes értékű, természetes alapanyagot fogyasztani, így tested és lelked is kiegyensúlyozottabb lesz.
