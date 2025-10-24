Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin elismerte: atomfegyvereket is bevethet Zelenszkij ellen, ha ezt az ukrán elnök meglépi

cukor

Ezekre figyelj, ha tudni akarod, túl sok cukrot eszel-e

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy keksz, egy csoki, egy gyümölcslé – sokszor észre sem vesszük, mennyi cukrot viszünk be naponta. A WHO szerint napi 50 grammnál több cukor már túl sok, ezt akár két pohár narancslé is meghaladhatja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cukorWHOmennyiség

A túlzott cukorfogyasztás nemcsak elhízáshoz, hanem cukorbetegséghez és szívproblémákhoz is vezethet. A tested azonban már korábban figyelmeztet, ha túlzásba estél – írja a FOCUS online.

A WHO szerint napi 50 grammnál több cukor már túl soknak számít – Fotó: Unsplash
A WHO szerint napi 50 grammnál több cukor már túl soknak számít
Fotó: Unsplash

Nyolc jel, hogy túl sok a cukor, amit elfogyasztasz

 

  1.  Gyenge immunrendszer
    A sok cukor gyengíti az immunrendszert, és megnehezíti, hogy a szervezet védekezzen a vírusok ellen.
  2. Állandó fáradtság
    A cukor hirtelen megemeli, majd lezuhan a vércukorszint, ami kimerültséget és koncentrációhiányt okoz.
  3. Emésztési problémák
    A bélflóra egyensúlya is felborulhat, ami puffadást vagy hasmenést okozhat.
  4. Fokozott fogszuvasodás
    A cukor savvá alakul a szájban, és roncsolja a fogzománcot.
  5. Pattanások és bőrproblémák
    A cukor gyulladásokat idéz elő a szervezetben, rontja a kollagén működését, így a bőr fakóbb és pattanásosabb lehet.
  6. Hólyag- és gombás fertőzések
    A baktériumok a cukros közegben gyorsabban szaporodnak, így nő a fertőzésveszély. 
  7. Állandó szomjúság
    A szervezet a felesleges cukrot vizelettel próbálja eltávolítani, emiatt több folyadékot veszítünk és gyakrabban leszünk szomjasak.
  8. Rossz hangulat
    A cukoringadozás nemcsak a testet, hanem a lelket is megviseli – gyakori fogyasztása hangulatingadozáshoz, sőt depresszióhoz is vezethet.

Tipp: próbálj kevesebb feldolgozott ételt, és több teljes értékű, természetes alapanyagot fogyasztani, így tested és lelked is kiegyensúlyozottabb lesz.
A cukorbetegség nemcsak az inzulinrezisztencia vagy a magas vércukorszint miatt veszélyes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!