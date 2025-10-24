Ezekre figyelj, ha tudni akarod, túl sok cukrot eszel-e

A túlzott cukorfogyasztás nemcsak elhízáshoz, hanem cukorbetegséghez és szívproblémákhoz is vezethet. A tested azonban már korábban figyelmeztet, ha túlzásba estél – írja a FOCUS online.

A WHO szerint napi 50 grammnál több cukor már túl soknak számít

Fotó: Unsplash

Nyolc jel, hogy túl sok a cukor, amit elfogyasztasz

Gyenge immunrendszer

A sok cukor gyengíti az immunrendszert, és megnehezíti, hogy a szervezet védekezzen a vírusok ellen. Állandó fáradtság

A cukor hirtelen megemeli, majd lezuhan a vércukorszint, ami kimerültséget és koncentrációhiányt okoz. Emésztési problémák

A bélflóra egyensúlya is felborulhat, ami puffadást vagy hasmenést okozhat. Fokozott fogszuvasodás

A cukor savvá alakul a szájban, és roncsolja a fogzománcot. Pattanások és bőrproblémák

A cukor gyulladásokat idéz elő a szervezetben, rontja a kollagén működését, így a bőr fakóbb és pattanásosabb lehet. Hólyag- és gombás fertőzések

A baktériumok a cukros közegben gyorsabban szaporodnak, így nő a fertőzésveszély. Állandó szomjúság

A szervezet a felesleges cukrot vizelettel próbálja eltávolítani, emiatt több folyadékot veszítünk és gyakrabban leszünk szomjasak. Rossz hangulat

A cukoringadozás nemcsak a testet, hanem a lelket is megviseli – gyakori fogyasztása hangulatingadozáshoz, sőt depresszióhoz is vezethet.

Tipp: próbálj kevesebb feldolgozott ételt, és több teljes értékű, természetes alapanyagot fogyasztani, így tested és lelked is kiegyensúlyozottabb lesz.

