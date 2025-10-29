Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Ne maradjon le róla!

Iszonyú nagy bajban van: kihallgatta és meggyanúsította a rendőrség a világbajnok magyar kajakost

Pro Filii Alapítvány

55 millió ok a reményre: így gyógyulhatnak gyorsabban a daganatos gyerekek

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hazai egészségügy fejlődése szempontjából kiemelten fontos terület a daganat elleni küzdelem, amely évente több száz gyermeket érint Magyarországon. A daganat hatékony gyógyítása azonban korszerű eszközöket és összehangolt szakmai munkát igényel — ehhez járult most hozzá a Pro Filii Alapítvány jelentős támogatással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pro Filii AlapítványMagyar Gyermekonkológiai Hálózatdaganatos gyermekMészáros Csoporttámogatás

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 55 millió forint értékben adományozott korszerű orvosi eszközöket a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat három kezelőcentrumának: Budapesten, Szegeden és Pécsen. Az átadó ünnepséget a Dél-Pesti Centrumkórházban tartották.

daganat
Pro Filii Alapítvány: eszközátadás a daganatos gyermekek számára
Fotó: Pro Filii Alapítvány

Daganat: új műszerek segítik a gyermekek gyógyulását

A hálózat országszerte 8 intézményben biztosít ellátást a daganatos gyermekek számára, évente 250–300 új beteget diagnosztizálnak, és jelenleg akár 1500 gyermek kezelése zajlik párhuzamosan. Az új infúziós pumpák és betegmonitorok még hatékonyabb és biztonságosabb terápiát tesznek lehetővé.

A földrajzi távolságtól függetlenül minden gyermeknek jár a legmodernebb ellátás

– hangsúlyozta dr. habil. Kriván Gergely, a hálózat elnöke.

Önzetlen támogatás hosszú távú célokért

Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a szervezet számára elsődleges a társadalmi felelősségvállalás, különösen ott, ahol gyermekek életéről van szó:

Hiszünk abban, hogy támogatásunk maradandó értéket teremt.

A Pro Filii Alapítvány 2021-es fennállása óta közel 5 milliárd forintot juttatott jótékony célokra, ebből több mint 3,5 milliárdot pályázati formában. A segítség jellemzően az egészségügyi ellátás fejlesztésére és a legkiszolgáltatottabb családok támogatására irányul.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!