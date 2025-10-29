55 millió ok a reményre: így gyógyulhatnak gyorsabban a daganatos gyerekek

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 55 millió forint értékben adományozott korszerű orvosi eszközöket a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat három kezelőcentrumának: Budapesten, Szegeden és Pécsen. Az átadó ünnepséget a Dél-Pesti Centrumkórházban tartották.

Pro Filii Alapítvány: eszközátadás a daganatos gyermekek számára

Fotó: Pro Filii Alapítvány

Daganat: új műszerek segítik a gyermekek gyógyulását

A hálózat országszerte 8 intézményben biztosít ellátást a daganatos gyermekek számára, évente 250–300 új beteget diagnosztizálnak, és jelenleg akár 1500 gyermek kezelése zajlik párhuzamosan. Az új infúziós pumpák és betegmonitorok még hatékonyabb és biztonságosabb terápiát tesznek lehetővé.

A földrajzi távolságtól függetlenül minden gyermeknek jár a legmodernebb ellátás

– hangsúlyozta dr. habil. Kriván Gergely, a hálózat elnöke.

Önzetlen támogatás hosszú távú célokért

Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a szervezet számára elsődleges a társadalmi felelősségvállalás, különösen ott, ahol gyermekek életéről van szó:

Hiszünk abban, hogy támogatásunk maradandó értéket teremt.

A Pro Filii Alapítvány 2021-es fennállása óta közel 5 milliárd forintot juttatott jótékony célokra, ebből több mint 3,5 milliárdot pályázati formában. A segítség jellemzően az egészségügyi ellátás fejlesztésére és a legkiszolgáltatottabb családok támogatására irányul.