Veszélybe került egy fontos zalai esemény

Beérett a káki - más néven datolyaszilva - a becsehelyi szőlőhegyen fekvő Gerecse-hegyháti ültetvényen. Harcz Endre, a helyi kertészet tulajdonosa idén is meghirdette a népszerű „Szedd magad!” szüretet, amelyre október 25-én, szombaton reggel 8 és délután 4 óra között várják a látogatókat.

A káki gyümölcs (datolyaszilva) hónapokig eláll, ezért sokan bespájzolnak belőle télire

Fotó: Unsplash

A zalai termőföldeken idén is szép mennyiség termett: több fa szó szerint roskadozik az aranyszínű gyümölcsök súlya alatt. A káki hosszú ideig eltartható, így sokan télire is betáraznak belőle.

Veszélyben a datolyaszilva

Bár a káki mostanra teljesen beérett, a hétvégére esőt jósolnak Becsehely térségére. Harcz Endre szerint pénteken és szombaton is csapadékos idő lehet, ami megnehezítené a szüretet, ezért valószínűleg el kell halasztani.

A kertészet tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a végleges döntést a hét közepén közlik a Harcz Endre – kertészet, különleges növények Facebook-oldalon, valamint a Zaol.hu felületein. Arra kérte az érdeklődőket, hogy figyeljék a frissítéseket, mert a szüret megtartása az időjáráson múlik.

Kígyóbőrű, szőrös és ujjai vannak: ezek a világ legfurcsább gyümölcsei – galéria. Részletek az Origo oldalán.