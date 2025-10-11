Diéta, ami megengedi a „bűnözést” — mégis látványos eredményt hoz!

Manapság szinte mindenki keres egy olyan diétát, ami nem kényszerít szélsőséges lemondásokra, mégis működik. A legtöbb fogyókúra rövid távon látványos eredményt ígér, de hosszú távon kimeríti a szervezetet és visszahozza a leadott kilókat. Ezzel szemben a 80/20-as szabály egy egyszerű diéta, amely az egyensúlyra és a mértékletességre épít – írja a Bors.

Molnár Zsolt személyi edző szerint ez a diéta az egyensúlyról és nem a tiltásról szól — a 80/20-as szabály a tartós fogyás kulcsa Fotó:Illusztráció/Unsplash

A módszer lényege, hogy az étkezéseink 80 százalékát egészséges, tápanyagdús ételekből állítjuk össze — például zöldségekből, sovány húsokból, teljes kiőrlésű gabonákból —, míg a fennmaradó 20 százalékban megengedhetjük magunknak azokat az ételeket, amelyekről más diétákban le kellene mondanunk. Lehet ez egy darab süti, egy szelet pizza vagy egy vasárnapi fagyi: a kulcs, a mérték.

A szakértő szerint ez a diéta hosszú távon is fenntartható

Molnár Zsolt személyi edző és táplálkozási tanácsadó szerint a legnagyobb probléma a szélsőséges étrendekkel, hogy rövid távon ugyan gyors eredményt hoznak, de utána jön a visszaesés. „Ezek a diéták gyorsan kifárasztanak, és ha abbahagyod, a kilók villámgyorsan visszatérnek. Nekem a diéta nem egyenlő a szenvedéssel” — mondta a szakértő.

Molnár szerint a 80/20-as rendszer azért működik, mert enged némi „csalást”, így pszichésen sem terheli meg a fogyni vágyókat. Ha az ember tudja, hogy a hétvégén belefér egy szelet torta, sokkal könnyebb betartani a többi napon a tudatos étkezést. Ez a fenntartható diéta tehát nem rövid távú megszorításról, hanem hosszú távú életmódváltásról szól.

Diéta édességgel? Igen, ha okosan csinálod!

A szakértő szerint a diéta édességgel is működhet, ha az alapelvek rendben vannak. „Ha az étkezéseim 80 százaléka tiszta és minőségi, a maradék 20 százalékban bátran ehetünk egy kis csokit vagy pizzát. A lényeg, hogy a heti összkép legyen egészséges” — magyarázta.

Fontos azonban, hogy a 80/20-as szabályt ne napokra, hanem egész hétre vetítsük. Ha tíz étkezésből nyolc tudatos, a maradék kettő nem rontja el az eredményt. Viszont ha minden nap „belefér” valami finomság, az már könnyen visszavetheti a fejlődést.