Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

Az uniós szabályozás célja a digitális jogosítvány bevezetésével, hogy egységesítse a tagállamok rendszereit és biztonságosabbá tegye a közlekedést. A digitális vezetői engedély bevezetésével 15 éves érvényesség lép életbe az összes országban, így minden sofőr egységes feltételekkel közlekedhet majd az unió területén – számol be a Teol.hu.

Egységes digitális jogosítvány és szigorúbb szabályok a vezetésben (illusztráció!)

Fotó: police.hu

Egységes digitális jogosítvány és 15 éves érvényesség

A döntés értelmében 2033-ra az Európai Unió minden polgára digitális jogosítványt kap, amely a papíralapú engedélyek helyét veszi át.

Az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy a jogosítványok 15 évig érvényesek lesznek az egész EU-ban, ezzel megszűnnek az országonként eltérő szabályok.

Az idősek jogosítványa is az új szabályozás hatálya alá esik, azonban a megújítás módját és a szükséges orvosi vizsgálatokat továbbra is a tagállamok dönthetik el. Az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a háziorvosok jelentsék a hatóságoknak, ha egy páciens egészségi állapota miatt már nem biztonságos a közúti vezetés.

Jogosítvány árak és jelentkezési trendek: mire számíthatnak az autósiskolák idén?

Fotó: Unsplash

Szigorúbb szabályok a kezdő vezetőknek

Az új uniós szabályozás nemcsak a digitális vezetői engedély bevezetését tartalmazza, hanem új előírásokat is a kezdő vezetők számára. Az első két évben szigorúbb közlekedési feltételek vonatkoznak majd rájuk, például alacsonyabb sebességhatárok és korlátozottabb jogosultságok.

A cél, hogy a biztonságos vezetési gyakorlat mielőbb kialakuljon, és csökkenjen a balesetek száma az új sofőrök körében.

A javaslat végül nem tartalmaz külön korlátozást az idősebb korosztály számára, így az a kezdeti terv, amely szerint a 70 év felettieknek ötévente kellett volna megújítaniuk engedélyüket, kikerült az irányelvből.

Egységes digitális jogosítvány és szigorúbb szabályok a vezetésben

Fotó: Unsplash

Az uniós reform hatása a mindennapi közlekedésre

A digitális jogosítvány bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt, és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést. Az uniós szabályozás célja, hogy minden sofőr ugyanazokkal a feltételekkel vezethessen, függetlenül attól, melyik tagállamban adták ki az engedélyét.

Az idősek jogosítványa kapcsán a döntéshozók hangsúlyozzák:

nem a kor, hanem az egészségi állapot számít. Az orvosi ellenőrzés és a háziorvosi jelzések rendszere segítheti, hogy biztonságosabb legyen az idősebb korosztály közlekedése, miközben a digitális vezetői engedély a modernizáció és az átláthatóság új szimbólumává válhat Európában.