Megszólalt a Michelin: Ezek a legjobb magyarországi hotelek

Magyarországon egykulcsos minősítést 11 szálloda kapott. A díjazott hotelek között van például a Balatonfüreden található Hotel Petit Bois, valamint a fővárosi Anantara New York Palace, a Dorothea Hotel Autograph Collection, a Hotel Clark Budapest, illetve a tatai Platán Manor is. A kétkulcsos szálláshelyek közé pedig a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest és a szintén a fővárosban található Matild Palace, a Luxury Collection Hotel került be.

A díjazott hotelek között a budapesti Anantara New York Palace is szerepel

Fotó: Shutterstock/Mitzo

Többmint 7000 szállodából választották ki a díjazott hoteleket

A közlemény szerint, ahogyan a Michelin Stars a világ legjobb kulináris élményeit ismeri el, a Michelin Keys a Guide hotelválogatásán belül a legkiválóbb szálláshelyeket emeli ki.

Tavaly 15 utazási célpontban vezették be a Michelin Key elismeréseket, a Michelin Guide felügyelői több mint 7000 szállodából választották ki a legjobbakat.

Rámutattak, hogy világszerte 2457 hotelt minősítettek, ezek közül egy kulcsot 1742 kapott, kétkulcsosnak 572-t, három kulcsosnak pedig 143-at értékeltek. A közlemény idézte Gwendal Poullennect, a Michelin Guide nemzetközi igazgatóját, aki elmondta, a Michelin Keys azokat a hoteleket díjazza, amelyek igazán emlékezetes tartózkodást kínálnak, ahol a dizájn, a szolgáltatás és az elhelyezkedés együttesen teremt felejthetetlen pillanatokat.

