Rendkívüli!

Kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet! Felkavaró részleteket árult el az egyik sérült

Duna

Rekordalacsony lehet a Duna több településnél – képek

Adonynál, Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál közel negyven centire lesz csak a negatív rekordtól a Duna. Ehhez hasonló alacsony vízállás 2018-ban volt legutóbb.
DunavízállásVízügy

Tavasz óta alacsony vízállás jellemezte a a folyót, június 20-án 41 centin állt a mérce, majd júliusban érte el az éves minimum csúcsot -49 centivel, a valaha volt legkisebb érték 2018-ból -82 centiméter – emlékeztet a Dunaújvárosi hírportál. 

Rekordalacsony a Duna több településen
Dunaföldvár: közel negyven centire marad el a mostani legkisebb vízállás a negatív rekordtól
Fotó: Gallai Péter

A portál a Vízügy adataira hivatkozva azt írja, 

szerdán este és csütörtökön reggel ezt az értékek közelítjük meg, -45 centivel.

Ami a környező, a rendszerben szereplő településeket illeti, Adonyban negyvenegy centivel marad el az állás a negatív csúcstól, szerdán -22 centinél áll meg az apadás, a rekord -61.

Dunaföldváron szokás szerint nagyon látványos a jelenség, ahol egyébként is  sok gázló és szűkület van, ami miatt rendszeresen megfeneklenek, akadnak fent a kövezésen hajók. 

Duna – kincsek a folyóból

Ezekben a napokban is nagyon sok embert vonz a Duna-part, és 

nemcsak a gyönyönyű sétány, hanem a száraz lábbal járható mederrészek is, vannak, akik „kincseket" kutatnak, hátha előbukkan valami a kövek közül.

 Egyébként egészen különleges, hogy a kajak-kenu egyesület bázisánál a híd szélső pillérével egyvonalban állhat az ember – szárazon – írta a portál.

 

