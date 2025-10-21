Videón a hatalmas százhalombattai tűz oltása

A Mol közleménye szerint személyi sérülés nem történt, és a veszélyhelyzetet sikerült megfékezni. A Dunai Finomítójában keletkezett baleset pontos okát jelenleg szakértők vizsgálják, de a hatóságok kizárták a közvetlen lakossági veszélyt.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A térségben élők robbanást és sűrű füstöt észleltek, a levegő minőségét mobil laborok folyamatosan ellenőrzik.

A tűz miatt ideiglenes termeléskiesés várható, bár a vállalat szerint ez nem befolyásolja az ország üzemanyag-ellátását.

A város polgármestere közölte, hogy állandó kapcsolatban vannak az operatív törzzsel és a katasztrófavédelemmel. A Mol vizsgálja, milyen technológiai hiba vezethetett a robbanáshoz, és mikor indulhat újra az érintett üzemegység.

A helyszínre számos tűzoltóegység vonult, és hab-, valamint vízágyúkkal kezdték meg az oltást. A százhalombattai olajfinomító saját tűzoltói is azonnal beavatkoztak, így a lángokat sikerült körülhatárolni.