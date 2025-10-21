Hírlevél

Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Dunai Finomító

Videón a hatalmas százhalombattai tűz oltása

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hétfő este robbanás és tűz keletkezett a százhalombattai olajfinomítóban, amelynek lángjai messziről nézve is vörösre festették az eget. A Mol Dunai Finomítójában az AV3-as üzemegységben keletkezett a tűz. A tűzoltók már lokalizálták a lángokat, de még tart az oltás.
A Mol közleménye szerint személyi sérülés nem történt, és a veszélyhelyzetet sikerült megfékezni. A Dunai Finomítójában keletkezett baleset pontos okát jelenleg szakértők vizsgálják, de a hatóságok kizárták a közvetlen lakossági veszélyt. 

Dunai Finomító
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A térségben élők robbanást és sűrű füstöt észleltek, a levegő minőségét mobil laborok folyamatosan ellenőrzik. 

A tűz miatt ideiglenes termeléskiesés várható, bár a vállalat szerint ez nem befolyásolja az ország üzemanyag-ellátását.

A város polgármestere közölte, hogy állandó kapcsolatban vannak az operatív törzzsel és a katasztrófavédelemmel. A Mol vizsgálja, milyen technológiai hiba vezethetett a robbanáshoz, és mikor indulhat újra az érintett üzemegység.

A helyszínre számos tűzoltóegység vonult, és hab-, valamint vízágyúkkal kezdték meg az oltást. A százhalombattai olajfinomító saját tűzoltói is azonnal beavatkoztak, így a lángokat sikerült körülhatárolni.

 

